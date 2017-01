Rasante Schlittenfahrten im ersten Schnee

Erstmal in dieser Saison haben wirklich kalte Temperaturen und erste Schneeflocken auch klimatisch bestätigt, dass der Winter Einzug gehalten hat. Der ZU-Meteorologe Peter Wick sagt: «Am Dienstag war der bisher kälteste Morgen dieses Winter. In Rafz zum Beispiel sind um circa 5.30 Uhr minus 10,9 Grad gemessen worden. Es wird aber noch kälter», prognostiziert er. «Am Freitag und Samstag starten wir mit sehr niedrigen Temperaturen, und sie steigen den ganzen Tag nicht über 0 Grad.»

Strasse noch nicht befahrbar

So können sich die Kinder im Unterland auf weitere Schlittenfahrten freuen. So kommen alle jene, die ein Wintersportgerät zu Weihnachten geschenkt bekomme haben, doch noch auf ihre Rechnung, auch wenn sie die restlichen Ferientage zu Hause verbringen. Gelegenheit dafür bietet sich sozusagen vor der eigenen Haustür. In Eglisau ist der Abschnitt der Dachselenstrasse zwischen der Promenadenstrasse und dem Chatzengrabenweg als Schlittelweg markiert.

Werkchef Gebhard Tanner bestätigt, dass auf diesem Strassenstück kein Winterdienst vorgesehen ist. Allerdings ist der Schnee noch nicht liegen geblieben. Doch die Leute sind einfach auf den Hügel dahinter ausgewichen. Fränzi Baur aus Rafz ist mir ihrer 5jährigen Tocher Annika und den beiden Ferienkindern Sofia (7 Jahre) und Alessandro (9 Jahre) dorthin gefahren. Nachdem sie ihre Bobschlitten ganz hinauf gezogen haben, geht die Fahrt los. Fränzi Baur überholt die Kinder und ruft: «Ich kann nicht bremsen, ich muss weiterfahren.» Unter grossem Gelächter kippen die beiden Mädchen mit ihrem Gefährt, und auch Alessandro schafft es nicht bis ganz nach unten. Die drei sind sich aber einig, dass sie mega den Plausch haben.

Grossandrang in Regensberg

Die beiden Parkplätze an der Boppelserstrasse ausserhalb von Regensberg sind voll. Auf dem gegenüberliegenden Abhang tummeln sich Kinder aller Altersstufen und etliche Erwachsene. In gefütterten Jacken, wasserfesten Hosen, gutem Schuhwerk, mit Mützen und Handschuhe ausgerüstet tummeln sich Kinder und auch ein paar Erwachsene auf dem zwar erst mit einem Hauch der weissen Pracht bedeckten Untergrund.

Spass macht das winterliche Vergnügen trotzdem und bringt Abwechslung in die Freizeitgestaltung. Denn noch dauern die Schulferien an. In abenteuerlichen Zickzacklinien flitzen mutige Jungs mit hoher Geschwindigkeit den Hügel hinunter. Nebenan gewinnt der Junior das Wettrennen gegen den Vater, wie er freudestrahlend verkündet. Mütter schenken heissen Tee aus der Thermosflasche aus und pusten auf durchgefrorene Kinderhände. Eine Grossmutter verspricht ihren Enkeln ein Schöggeli für ihren sportlichen Einsatz.

Zwar sind die Bügel beim Skilift bereits montiert, doch bis dieser den Betrieb aufnehmen kann, braucht es noch ein bisschen mehr Schnee. Gemäss Peter Wick wird es in der Nacht auf Donnerstag wieder schneien. «Je nach Region gibt es bis Ende Woche nochmals zwischen 3 und 10 Zentimetern Neuschnee.»

Wintertraining beim Golfen

Ein einsamer Golfspieler trainiert auf der Anlage in Otelfingen seinen Schwung. Der 15jährige Simon Vogt aus Windisch kommt regelmässig dorthin. Die gestrigen winterlichen Verhältnisse hielten ihn nicht davon ab, seinen Schwung zu verbessern. «Insgesamt übe ich heute während dreieinhalb Stunden», erklärt er. Doch ganz zufrieden mit seiner Leistung ist er immer noch nicht. Er wird die schulfreien Tage weiterhin für sein Training nutzen – trotz Schnee auf dem Übungsgelände. (Zürcher Unterländer)