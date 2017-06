Renovationen können den Mauersegler bedrohen

Die gute Nachricht vorweg: Noch steht der Mauersegler nicht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Schätzungsweise 50 000 bis 75 000 Brutpaare verbringen den Sommer in der Schweiz. Doch: Dem Bestand muss Sorge getragen werden, damit er nicht weiter abnimmt. Denn durchRenovationen und Abbruch alter Häuser werden oftmals Brutplätze des Mauerseglers zerstört oder verschlossen. «Hinzu kommt, dass Neubauten weniger Nischen oder gar keine mehr aufweisen. Dadurch gehen die Möglichkeiten zum Nisten ebenfalls zurück», erklärt Stefan Bachmann vom Naturschutzverband Birdlife Schweiz.

Die grösste Gefährdung erwächst den Mauerseglern aus der Zerstörung ihrer Brutplätze bei Renovationen. Dabei muss dies gar nicht mutwillig geschehen. Der Mauersegler brütet oft un­bemerkt unter Ziegeln, hinter Dachtraufen oder in Mauerlöchern. Diese Unauffälligkeit wird ihm zum Verhängnis. Oftmals wissen die Hausbesitzer gar nicht, dass sie fliegende Untermieter haben.

Gitter sind in Mode

Der Fall in Dällikon ist bei weitem kein Einzelfall. Laut Silvia Volpi, Betreiberin der Mauerseglerstation in Rümlang, ist es gerade in Mode, vor bestehenden Nestern Gitter anzubringen, damit die Vögel nicht an ihren letztjährigen Brutplatz zurückkehren können. Erst kürzlich habe sie einen Vogel behandeln müssen, der beim Versuch, in sein altes Nest zurückzufliegen, sich in so einem Gitter verfangen habe. «Er hatte sich dabei Verletzungen an den Beinen und am Schnabel zugezogen und wäre fast verblutet», schildert sie. Volpi fordert daher ein Verbot solcher Gitter. Zudem wünscht sie sich, dass es eine Schulung zum Thema Gebäudebrüter bei der Baubranche gibt.

Doch Baustellen bergen auch andere Gefahren, wie Stefan Bachmann weiss: «Wir erhalten regelmässig Meldungen über Fälle, bei denen Mauersegler wegen der Renovationsarbeiten nicht mehr zu ihren Nestern gelangen können.» Neben der Zerstörung von Nischen gebe es auch das Problem, dass um das Baugerüst ein Netz gespannt werde und die Eltern deswegen ihre Jungvögel nicht mehr erreichen könnten.

Ein weiteres ebenfalls relativ häufiges Problem sei, dass Storenkästen zugemacht würden. «Auch dies ist während der Brutzeit nicht erlaubt, genauso, wie es verboten ist, während der Brutzeit Nester zu entfernen oder den Vogel beim Nisten zu stören», hält Bachmann fest. Generell rät Birdlife Schweiz dazu, Renovationen ausserhalb der Brutzeit, also ausserhalb der Monate Mai bis Mitte August, auszuführen. Sollte eine Renovation zur Brutzeit unumgänglich sein, sollten Ersatznistkästen auf gleicher Höhe der Brutplätze befestigt werden.

Er bleibt seinem Nest treu

Der Mauersegler gehört wohl zu den faszinierendsten Vögeln und ist ein wahrer Luftakrobat. Mit Ausnahme der Zeit im Nest als Jung- oder als Brutvogel verbringt er sein ganzes Leben in der Luft. Der Zugvogel kommt nur zum Brüten nach Europa. Ausserhalb der Brutzeit lebt er im Süden Afrikas. Auf dem Zug erreicht er eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern, bei Flugspielen kann der schnittige Vogel aber auch mal eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern hinlegen. Ursprünglich brütete der Mauersegler in Felsen.

Heute findet man sein Nest meist in dunklen Hohlräumen, in Mauerlöchern, unter Dächern, in Spalten und Nisthilfen. Der Vogel kann über 20 Jahre alt werden und bleibt seinem Nistplatz jahrelang treu. Deshalb sollte ein Nistplatz auch ausserhalb der Brutzeit möglichst nicht zerstört werden. Oft begleiten die 450 Sektionen von Birdlife Schweiz Renovationen, um gute Lösungen zu finden. «Viele Leute sind sehr vogelfreundlich und versuchen mitzuhelfen, wenn es geht», berichtet Bachmann. (Zürcher Unterländer)