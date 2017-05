Starke Maschinen gefühlvoll geführt

Die Aufgabe sieht leicht aus, ist es aber nicht: Der Baggerfahrer muss mit dem Suppenlöffel, der an der Schaufel montiert ist, einen Golfball aus einem mit Sand gefüllten Pflanztopf fischen und ihn durch ein kleines Loch in einem Rundholz fallen lassen. Und das vier Mal nacheinander und zwar so schnell wie möglich. Die Erfolgquote und die Zeit werden gewertet.

Zwei Fahrer treten jeweils gegeneinander an. Die besten Baumaschinenführer der Schweiz sind nach Fisibach gereist, um an der Volvo-Challenge teilzunehmen. Die meisten bringen viel Feingefühl, Konzentration und starke Nerven mit. Trainieren könne niemand für den Wettkampf, da jedes Jahr andere Aufgaben mit wechselnden Baumaschinen zu lösen seien, erklärt Roger Schenk, Geschäftsleitungsmitglied der Robert Aebi AG in Regensdorf, die den Event zusammen mit dem Baggermuseum Ebianum organisiert hat.

In Fisibach stehen am Schluss als Sieger Ueli Hunziker aus Reitnau und Otto Wicki aus Honau fest. Dritter wird Adrian Steinbacher aus Bad Ragaz. «Die beiden Bestplatzierten dürfen am Final des europäischen Volvo-Fahrerclubs teilnehmen. Dieser wird im Oktober im spanischen Alicante ausgetragen», erklärt Schenk. Die Schweizer Qualifikation findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt.

Fisibach bietet allen etwas

«Mit Fisibach haben wir einen guten Ort gefunden, da alle hier nicht nur den Wettkampf erleben, sondern auch das Baggermuseum besichtigen und selber Bagger fahren können», sagt Schenk.

Davon Gebrauch machen am Event auch sehr viele der gemäss Organisatoren 650 Besucher der Challenge. Nicht nur Kinder schaufeln unter Anleitung und Begleitung fleissig Erde mit den Raupenmaschinen. Andere lassen es sich in der Festwirtschaft gut gehen oder bestaunen die alten Baumaschinen auf dem Gelände und im Museum.

«Seit kurzem stehen hier auch Bagger und eine Andockstation, die von 2007 bis 2016 in der Sondermülldeponie Kölliken im Einsatz waren», erklärt Hansruedi Eberhard, der Leiter des Ebianums. Das Museum werde jeden Monat von durchschnittlich 1000 Leuten besucht.

Spezialführungen gefragt

Guten Anklang finden die «Führungen hinter den Kulissen», die am Anlass speziell angeboten werden. Dort stehen gut zwei Dutzend ausrangierte Maschinen – vom Saurer-Lastwagen, über den Bodenverdichter und zahlreiche Bagger bis zur imposanten Notstromstation auf Rädern. In den für Besucher ansonsten nicht zugänglichen Werkstätten treffen sich an jedem ersten Samstag im Monat Mitglieder der Interessengemeinschaft Ebi Oldtimer, um die alten Baumaschinen zu restaurieren. «Insgesamt machen 25 Leute, darunter auch Spezialisten, in der IG Ebi Oldtimer mit», erklärt Hansruedi Eberhard. (Zürcher Unterländer)