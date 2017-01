Synode will keine Entschuldung

Seit rund vier Jahren drückt die reformierte Kirche in Bezug auf Fusionen aufs Gaspedal. 177 einzelne Kirchgemeinden, das sei zu viel, befand der Kirchenrat damals. Es sollen deutlich weniger sein – dem Rat schwebt eine Zahl zwischen 30 bis 40 vor.Also wird im ganzen Kanton unter dem Namen «Kirch­gemeinde plus» an Fusionen gearbeitet. Für diese Projekte hat die Synode – das Parlament der Reformierten des Kantons Zürich – diese Woche einen wich­tigen Entscheid gefällt. Es lehnte nämlich ab, Fusionsgemeinden mit Entschuldungsbeiträgen zu unterstützen. Rund 3,3 Millionen Franken hatte der Kirchenrat zu diesem Zweck vorgesehen. Die Gelder hätten es verschuldeten Kirchgemeinden ermöglicht, ihre finanzielle Lage vor der «Heirat» mit einer anderen Kirchgemeinde zu verbessern. Das ist insofern wichtig, als die Zustimmung in der Stimmbevölkerung bei einer Abstimmung über eine Fusion wesentlich davon abhängig ist, ob einer der beteiligten Fusionspartner durch einen Zusammenschluss negative finanzielle Auswirkungen zu befürchten hat.

Je 500 000 Franken fehlen

Die Synode hat der Entschuldung nun den Riegel geschoben. Auswirkungen hat das im Unterland vor allem auf zwei Fusionspro­jekte: Stadel hätte beim Zusammenschluss mit Weiach und Bachs davon profitiert, Lufingen bei einer Fusion mit der Kirchgemeinde Embrach-Oberembrach. Die Kirchgemeinde Stadel, die wegen der Renovation der Kirche eine Nettoschuld von 806 000 Franken ausweist, hätte dabei mit bis zu 500 000 Franken rechnen dürfen. Damit wäre die Differenz der Vermögen im Vergleich zu Weiach, das ein Eigenkapital von rund 1,8 Millionen Franken angehäuft hat, deutlich vermindert worden.

Mit einem ähnlich hohen Betrag rechnete man in Lufingen. Der Verkehrswert der Liegenschaften der Kirchgemeinde beträgt rund 5 Millionen Franken, was per 1. Januar 2017 für eine Hypothekarschuld von rund 650 000 Franken sorgt. Eine Entschuldung von 480 000 Franken hätte diesen Wert wesentlich abgebaut.

Die hohen Beträge dürften denn auch mit ein Grund gewesen sein, wieso der Antrag in der Synode gescheitert ist. Stadel, Lufingen und Dättlikon, welches mit Pfungen fusionieren will, hät­ten alleine schon rund 1,5 Millionen Franken an Entschuldung erhalten, also fast die Hälfte des gesamten Betrags. «Ein Argument in der Synode war, dass dies eine unfaire Bevorzugung einzelner Gemeinden darstellen würde. Von einer Entschuldung hätten vor allem die Gemeinden profitiert, die in den letzten Jahren grosse Projekte realisiert haben. Andere, die Investitionen aufgeschoben haben, würden benachteiligt», erklärt Matthias Bachmann, der Projektbeauftragte von Kirchgemeinde Plus.

Abstimmungen finden statt

Wegen des Entscheids der Synode die Fusionsprojekte begraben will man im Unterland aber nicht. «Als wir vor etlichen Jahren begonnen haben, uns mit einer Fusion zu befassen, haben wir überhaupt nicht mit einem Entschuldungsbeitrag gerechnet», sagt ­Käthi ­Willi, die Kirchenpflegepräsidentin von Stadel. «Deshalb kann uns dieser Entscheid nun auch nicht völ­lig verunsichern.» Aus aktuellem ­An­lass werde man aber am 9. Feb­ruar nochmals einen Informationsabend anbieten. Die Abstimmung über die Fusion ist nach wie vor auf den 19. März geplant.

Für Lufingen und Embrach-Oberembrach bedeutet der Entscheid, dass man wohl früher als erwartet den Kirchensteuerfuss wird anpassen müssen. «Hätten wir eine Entschuldung erhalten, dann hätte die fusionierte ­Gemeinde wohl zu Beginn mit 12 Prozent – dem tieferen Steuerfuss von Embrach-Oberembrach – operieren können», erklären die Kirchenpflegen der beiden Ge­meinden auf Anfrage. Man gehe daher davon aus, dass der Widerstand der Fusionsgegner nun wieder zunehmen werde. Eine Abstimmung über die Fusion soll aber nach wie vor 2018 stattfinden. Auf Eis gelegt wird hingegen der Zusammenschluss von Dättlikon und Pfungen. Der Fusion ­hatte man dort nur unter Vorbehalt der Entschuldung zugestimmt. (Zürcher Unterländer)