Trotz Eistagen bleiben die Seen der Region gesperrt

Schwarzeis und Schnee lauten die meistgenannten Begriffe, wenn man dieser Tage die Verantwortlichen auf die Freigabe der gefrorenen Seen und Weiher im Unterland anspricht. Allmählich hat die Kälte zwar dafür gesorgt, dass sich überall Eisschichten gebildet haben. Frostige Temperaturen und immer mal wieder etwas Schneefall haben allerdings eine tückische Situation entstehen lassen: Statt Schwarzeis entstand Misch- oder Schneeeis. So nennt es jedenfalls Thomas Grädel, Leiter Sicherheit auf der Stadtverwaltung Kloten.

Dass sich diese Mischung aus hartem Schnee und etwas kompakterem Eis jedoch ziemlich ungünstig auf die Tragfähigkeit auswirkt, haben seine Mitarbeiter beim Messen der Eisdecke auf dem Nägelimoosweiher erfahren. «Da hats nasse Füsse gegeben», sagt Grädel und lacht. Ausser kalten Füssen ist nichts passiert. Gar nicht lustig wäre es für die Verantwortlichen, wenn sie trotz dicker Eisschicht ein Gewässer freigeben und jemand im Eis einbräche. Denn immerhin habe man in Kloten eine 17 Zentimeter dicke Schicht festgestellt. Aber eben nicht kompaktes Schwarzeis, sondern «brüchiges Material».

Der aus dem Weiher herausgesägte Block sei den Mitarbeitern in den Händen zerbröselt. «Daher ist es momentan sehr gefährlich auf gefrorene Seen und Weiher zu gehen», sagt Grädel. So könne man natürlich weder Nägelimoosweiher noch Eigentalweiher zum Eislauf und Hockey spielen freigeben.

«Keine Chance» am Katzensee

Ähnlich tönt es bei der Stadtpolizei Zürich, die über eine Freigabe des Katzensees entscheidet. «Für dieses Wochenende besteht keine Chance», heisst es auf Anfrage. Letzte Messungen hätten ergeben, dass momentan nur gerade vier Zentimeter Schwarzeis unter der Schneeschicht liege. Nötig wären jedoch mindestens 12 Zentimeter, wie es zuletzt im Februar 2012 der Fall war.

«Der Schnee isoliert zu gut», sagt ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich. Dies sorge dafür, dass darunter nicht so rasch eine dichte, tragfähige Eisschicht entstehen kann. Trotz weiterer Eistage mit Höchstwerten deutlich unter null Grad, ist es also fraglich ob, der Katzensee demnächst freigegeben werden kann. Jedenfalls lassen die Behörden momentan täglich Messungen der Eisdicke vornehmen.

Als erstes in der Region könnte vielleicht ein kleiner Moortümpel in Stadel freigegeben werden. Auf dem dortigen Stadlersee weise die Eisschicht schon 9 bis 10 Zentimeter auf, meldet Gemeindeschreiber Valentino Tikal. Bei anhaltendem Frost sei es durchaus denkbar, dass der See nächste Woche freigegeben werde.

Der Opfiker Leiter Unterhalt, Lorenz Fränzl, warnt indes vor dem Betreten des Glattparksees im gleichnamigen Quartier an der Stadtgrenze zu Zürich. Man werde die Eisqualität im Auge behalten und eine Freigabe genau prüfen.

Ebenfalls noch gesperrt ist der Haslisee oder «Näppi» wie er in Niederhasli genannt wird. Dort wurde am Donnerstag eine 9 Zentimeter dicke Schicht gemessen, wovon allerdings nur ein Drittel aus Schwarzeis besteht. (cwü)