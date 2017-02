VBG-Fahrzeuge sind pünktlich unterwegs

Die Glattalbusse der Verkehrs­betriebe Glattal AG (VBG) sind sowohl in ländlichen Gebieten mit wenig als auch in städtischen Regionen mit sehr hoher Verkehrsdichte unterwegs, was zu unterschiedlichen Resultaten bei der Pünktlichkeit führt.

Von 2012 bis 2016 verzeichnet die Region Effretikon mit 25 Prozent die höchste Zunahme, gefolgt von der Region Furttal mit 13,7 Prozent, während die Region Dübendorf/Dietlikon mit 2,1 Prozent die tiefste Steigerung aufweist. Dass die S-Bahn-Linien mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2015 die Abfahrtszeiten besser einhalten konnten, wirkte sich positiv auf die Pünktlichkeit der Anschlussbusse der VBG aus.

200 geplante Änderungen

Gemäss einer Mitteilung der VBG gab es 2016 eine bisher noch nie erreichte Anzahl von rund 200 geplanten Umleitungen, Veranstaltungen und kleineren Baustellen. Dazu kamen vier Grossbaustellen, darunter die Vollsperrung der Wehntalerstrasse entlang des Katzensees und die Kreisel- und Strassensanierung beim Balsberg in Kloten.

Die ­dadurch entstandenen speziellen Verkehrsführungen sowie die nicht vorhersehbaren Stausituationen, die sich durch Unfälle oder Verkehrsüberlastungen aus­ser­halb der üblichen Spitzenzeiten ergeben, fallen negativ ins Gewicht. Dafür haben die unerwarteten schneefreien Monate und der regenarme November im vergangenen Jahr zu einer Verbesserung der Pünktlichkeits­bilanz beigetragen. (Zürcher Unterländer)