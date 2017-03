Vier tödliche Unfälle ereigneten sich letztes Jahr in der Region

Die Zahl der jährlichen Verkehrstoten und Schwerverletzten im Kanton Zürich hat ein Rekordtief erreicht. Dies geht aus der kantonalen Verkehrsunfallstatistik hervor, welche die Polizei gestern in Zürich den Medien präsentierte. 22 Personen mussten 2016 im Zürcher Strassenverkehr ihr Leben lassen. Der im Vorjahr erreichte Tiefstwert von 23 wurde demnach noch einmal unterschritten.

Auch bei den Schwerverletzten stellte die Polizei einen Rückgang fest. 567 Personen erlitten gemäss Statistik bei Unfällen erhebliche Verletzungen. «Rund 60 Prozent aller schweren Unfälle ereignen sich innerorts, wobei die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder Fussgänger am stärksten betroffen sind», sagt Frank Schwammberger, Chef der Verkehrspolizei. Auf Autobahnen hingegen würde sich lediglich zehn Prozent der schweren Unfälle ereignen.

Im Unterland registrierte die Kantonspolizei im letzten Jahr insgesamt 2699 Verkehrsunfälle. 62 Personen wurden dabei schwer verletzt und vier Personen getötet. Am 3. Juni traf es in zwischen Rümlang und Katzenrüti einen 70-jährigen Velofahrer. Beim Queren der Hauptstrasse wurde er von einem Personenwagen erfasst und verunfallte tödlich.

Frontal gegen die Wand

Am 11. August fuhr eine 88-jährige Lenkerin aus unbekannten Gründen im Ortskern von Wallisellen auf das Trottoir und knallte schliesslich in eine Gartenmauer. Im Spital erlag die Lenkerin ihren Verletzungen.

Noch auf der Unfallstelle verstarb am 28. August in Oberhasli eine 45-jährige Motorradfahrerin. Aus ungeklärten Gründen geriet sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand der Bahnüberführung am Ortsteingang.

Am 1. November verlor eine 63-jährige Lenkerin bei Rafz aus unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug und geriet auf der schnurgeraden und übersichtlichen Schaffhauserstrasse auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Subaru mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die Frau bezahlte den Unfall mit ihrem Leben.

Baustellen ohne Einfluss

Am meisten Unfälle ereigneten sich 2016 im Unterland auf dem Gebiet der Stadt Kloten. 473 mal musste die Polizei in der Flughafenstadt ausrücken. In Wallisellen zählt die Statistik 386 Unfälle und in Regensdorf 313. Gar nicht in der Statistik taucht Wasterkingen auf. Die kleine Gemeinde im Rafzerfeld blieb, wie schon im Vorjahr auch, von Verkehrsunfällen verschohnt.

Die Grossbaustellen auf den Unterländer Autbahnabschnitten auf der A1 und der A51 haben sich letztes Jahr laut Kantonspolizei nicht nennenswert auf das Unfallgeschehen in der Region ausgewirkt. «Die Baustellen sind von Tiefbauamt jeweils sehr gut ausgeschildert und gesichert», erklärt Verkehrspolizei-Chef Schwammberger. (Zürcher Unterländer)