Weniger Einbrüche, mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt

Die Bewohner des Kantons Zürich dürfen sich so sicher fühlen wie noch nie. Dies zumindest sagen die Zahlen der Kriminalstatistik, welche die Kantons- und Stadtpolizei Zürich am Montag vorgestellt haben. Demnach hat die Kriminalitätsrate im Kanton die tiefsten Werte seit Einführung der Statistik 1980 erreicht. Ins­gesamt wurden 2016 über 6600 oder knapp 5,6 Prozent Delikte weniger als 2015 registriert. Diesem Trend folgte auch das Unterland. Im Bezirk Bülach ging die Anzahl Delikte von etwa 11 300 Delikten auf rund 10 300 zurück (–8,8 Prozent). Gesunken sind die Straftaten auch im Bezirk Dielsdorf, und zwar von rund 4200 auf circa 4000 Delikte (–5,5 Prozent).

Besonders Einbrecher hatten es im Unterland nicht einfach. Im Bezirk Dielsdorf nahmen die Einbrüche um 10,9 Prozent auf 506 Fälle ab. Im Bezirk Bülach gingen die Einbrüche sogar um 14,6 Prozent oder 127 Fälle auf 743 Einbrüche zurück. Die Zahlen sind in diesem Bezirk schon seit 2010 rückläufig. Dennoch: Der Bezirk Bülach bleibt weiterhin eine Einbrecherhochburg und rangiert kantonsweit auf Platz zwei. Nur in der Stadt Zürich wird öfter eingebrochen.

Mehr Anzeigennach häuslicher Gewalt

Die Delikte gingen jedoch nicht in allen Bereichen zurück. Zwar verzeichnete man im Bezirk Bülach einen Abwärtstrend bei den Laserattacken. Dies war einer der Hauptgründe für die starke Abnahme bei den schweren Körperverletzungen von 33 auf 14 Fälle. Dafür nahm die Anzahl an Tätlichkeiten in beiden Bezirken zu. Sie stieg um 110 Fälle auf insgesamt 487 Fälle. Zugenommen haben dabei vor allem die Tätlichkeiten im Bereich der häuslichen Gewalt. Von den 110 Fällen gingen alleine 83 auf Fälle von häuslicher Gewalt zurück.

Wie Kriminalpolizeichefin Christiane Lentjes erklärte, geht diese Entwicklung hauptsächlich auf eine erhöhte Bereitschaft der Opfer zur Anzeigeerstattung zurück. In den letzten Jahren sei die Polizei zwar ebenso oft ausgerückt, die Opfer hätten aber schliesslich keine Strafanzeige erstattet. Lentjes wertete die Entwicklung als Erfolg der polizeilichen Bemühungen, bei häuslicher Gewalt konsequent zu intervenieren, aber auch für die Wichtigkeit von Straf­anzeigen zu sensibilisieren.

Hausfriedensbrücheam Flughafen nahmen zu

Markant angestiegen sind im Bezirk Bülach zudem die Fälle von Hausfriedensbruch. Diese kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 52 Fälle auf 181 (+40,3 Prozent). Laut der Kantonspolizei sind knapp 80 Prozent der Zunahme auf Fälle am Flughafenzurückzuführen, wo Personen wegen ihres Verhaltens oder derBegehung von Delikten ein Hausverbot erhalten haben.

Der Bezirk Dielsdorf verzeichnete dafür einen Anstieg um 34,4 Prozent bei den schweren Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Grund zur Sorge scheint dies jedoch nicht zu sein. «Effektiv handelt es sich um eine Zunahme von elf Straftaten. Diese sind auf ein grösseres Ermittlungsverfahren im Bezirk Dielsdorf zurückzuführen», relativiert Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. (cab)