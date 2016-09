Zugvögel müssen viele Hindernisse überwinden

Laut einer Studie sterben im Mittelmeerraum jährlich 25 Millionen Zugvögel. Diese werden zum Spass oder für den Verzehr gejagt, oft geschossen. Laut Stefan Heller, Leiter des Birdlife-Naturzentrums Neeracherried, werden den Touristen solche Vögel serviert und die Jagd wird zuweilen als alte Tradition präsentiert. «Dabei existieren solche Jagden oft nur seit wenigen Jahrzehnten», sagt der Biologe und Ornithologe. Touristen rät er, auf den Verzehr solcher Vögel zu verzichten.

Eine andere Jagdmethode sind Leimruten, an denen Vögel kleben bleiben und qualvoll verenden. «Wenn sie Glück haben, werden sie nach zwei Stunden entfernt. Wenn nicht, hängen sie noch viel länger an der Rute», sagt er. Heller und sein Team wollen bezüglich solcher Jagd- und Fangmethoden Aufklärung leisten und laden am Sonntag im Rahmen der europäischen Aktion «Eurobirdwatch» zum Zugvogeltag im Ried ein.

Dort wird nicht nur auf die Probleme der Zugvögel aufmerksam gemacht, sondern es werden auch Vögel beobachtet und gezählt. Ebenso auf dem Wannenberg (D) an der Grenze zum Unterland, wohin der Naturschutzverein Bachsertal einlädt (siehe Kasten). Während des ganzen Wochenendes finden in 40 Ländern in und um Europa – von Uzbekistan über den Balkan bis nach Spanien– Hunderte Veranstaltungen statt.

Birdlife Schweiz übernimmt dieses Jahr die Auswertung der Zahlen, die von den Standorten in den einzelnen Ländern geliefert werden: Die Stationen geben der Zentrale in Zürich per Mail, Telefon oder Fax die Zahl und die Art der von ihnen beobachteten Zugvögel bekannt. Die Schweizer Ergebnisse werden am Sonntagabend unter birdlife.ch/ebw aufgeschaltet.

Feuchtgebiete als Trittsteine

«Wir wollen mit den Veranstaltungen der Bevölkerung klarmachen, wie viele Zugvögel unterwegs sind, und dass diese gute Bedingungen zum Überleben brauchen», sagt Heller. So legten Vögel unglaubliche Distanzen zurück und bräuchten entlang der ganzen Zugroute Lebensräume, wo sie rasten und Nahrung aufnehmen könnten. «Sie brauchen Sümpfe, um Nahrung zu finden und sich Fett anzufressen», erklärt er. Deshalb sei es wichtig, dass Feuchtgebiete nicht trockengelegt werden.

Es brauche in allen Ländern genügend Trittsteine für die Tiere, also Landschaften, wo sie Nahrung finden. «Es reicht nicht, wenn sich nur einzelne Länder für den Vogelschutz einsetzen», betont Heller. So unterstützt Birdlife zum Beispiel Projekte in Afrika. In einem davon geht es darum, dass ein Gebiet am Rande der Sahelzone nicht trockengelegt wird, denn dort überwintern jeweils 25 000 Rötelfalken und fressen die in dieser Gegend vorhandenen Wanderheuschrecken.

Nicht nur trockengelegte Gebiete oder die Jagd in Ländern wie Italien, Frankreich, Malta oder Zypern können aber eine Gefahr für die Vögel darstellen, sondern auch Strommasten oder Windräder. Bei Letzteren setzen sich Vogelschützer wie Heller dafür ein, dass diese nicht mitten auf Pässen zu stehen kommen, wo sie

die vorbei­fliegenden Vögel aufschlitzen. Strommasten wiederum sollen mit Hindernissen versehen werden oder besser sichtbar für sie sein.

Warten auf Zorro

Wenn das Wetter nicht allzu schlecht ist, können die Vogelbeobachter am Sonntag im Ried zum Beispiel den Fischadler sehen. Auch könnte der Eisvogel, der einen leuchtend blauen Rücken und einen orangefarbenen Bauch hat, vorbeischauen. «Viele Besucher kommen extra wegen dieses Vogels hierher», sagt Heller. Auch hofft er auf rastende Silberreiher und die Beutelmeise: Ein spatzengrosser Vogel mit zorroähnlicher Augenmaske.

(Zürcher Unterländer)