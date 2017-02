Nagra ist vorsichtig – und wird doch kritisiert

Soll das Endlager einst auf maximal 700 oder 900 Metern Tiefe gebaut werden? Die Nagra und die Aufsichtsbehörde Ensi beantworten diese Frage derzeit unterschiedlich. An der 20. Vollversammlung der Weinländer Regionalkonferenz vom Donnerstagabend referierte das Ensi abermals über die strittige Frage der maximalen Tiefenlage. Und die Nagra wiederholte ihre Sicht der Dinge. Das Resultat: Unter den Mitgliedern der Konferenz machte sich Verwirrung breit. «Ist das eine Glaubensfrage unter Wissenschaftern?», fragte jemand.

«Für Laien an der Grenze»

Das Ensi konnte die komplexe Materie nicht allgemein verständlich erklären. «Für Laien war die Präsentation an der Grenze», sagte denn auch Martin Ott, Mitglied der Leitungsgruppe der Konferenz und Leiter der Fachgruppe Sicherheit, an die Adresse des Ensi-Referenten. «Sie müssen sich mehr mit Laienkommunikation auseinandersetzen.» Selbst Jürg Grau, Präsident der Regionalkonferenz, sagte am Schluss des Ensi-Vortrags: «Ich habe das nun zum dritten Mal gehört und bin aber nur bei den letzten drei Folien, den Schlussfolgerungen, drausgekommen.»

Dabei lässt sich die Differenz zwischen Nagra und Ensi einfach zusammenfassen: Während die Nagra bereits heute der Auffassung ist, dass das Endlager maximal in 700 Metern Tiefe gebaut werden soll, ist diese Festlegung für das Ensi noch nicht genügend mit Messdaten belegt und somit verfrüht.

«Nicht ganz so einfach»

«Wenn man müsste, könnten wir auch auf 900 Metern Tiefe bauen», sagte Piet Zuidema von der Nagra. Die Analysen der Nagra zeigten aber, dass es in dieser Tiefe schwierig sei und es beim Bau «erhebliche Schädigungen» des Gesteins geben könnte. «Und wenn man es nicht muss, dann sollte man es nicht tun.» Die Nagra wolle vorsichtig vorgehen und beurteile die Situation anders als das Ensi. Aus dem Grund erachtet sie die Standortregion Nördlich Lägern im Zürcher Unterland als weniger gut geeignet und schlug im Januar 2015 nur noch das Weinland und den aargauischen Bözberg als mögliche Endlager-Regionen vor. Denn laut der Nagra ist im Opalinuston von Nördlich Lägern erst in mehr als 700 Metern Tiefe genügend Platz für das Endlager vorhanden. Und zum Bau eines Tunnels in grosser Tiefe sagte Zuidema weiter: «Das ist nicht ganz so einfach.» Denn man wisse aus dem Tunnelbau, dass es in der Regel schwieriger sei, als man gedacht habe. «Und darum sind wir vorsichtig.»

Die kürzlich abgeschlossenen 3-D-seismischen Messungen und die noch bevorstehenden Sondierbohrungen werden weitere Messdaten liefern und die Differenz zwischen Nagra und Ensi wohl beheben. «Die Daten werden’s zeigen», meinte Zuidema . Und dann meldete sich auch Markus Fritschi von der Nagra zu Wort: «Die weiteren Untersuchungen werden ans Licht fördern, was Sache ist.» Daher sei es an sich müssig darüber zu diskutieren, welche Unterschiede zwischen Nagra und Ensi bestehen.

Kompliziert und langwierig

Heute kritisiert das Ensi die Nagra für ihre zu konservativen, pessimistischen Annahmen in Sachen maximale Tiefenlage. Doch als die Nagra 2010 den Maximalwert von 900 Metern wählte und daher auch Nördlich Lägern als Standortregion vorschlug, bezeichnete das Ensi diesen Vorschlag genau umgekehrt – als «optimistisch». Ist das Verhalten des Ensi also widersprüchlich? Schaut man sehr genau hin, ist es kein Widerspruch. In Etappe 1 des Suchverfahrens, die 2011 endete, war eine positive Auswahl das Ziel: Es wurden jene Regionen ausgewählt, die sich eignen. In der jetzigen Etappe 2 findet eine negative Auswahl statt: Die davon am wenigsten geeigneten Regionen werden ausgeschlossen aufgrund eindeutiger Nachteile, die mit ausreichend Messdaten begründet sein müssen. Und hierbei ist das Ensi eben der Meinung, dass die Datenlage noch zu dünn sei und die Nagra Nördlich Lägern daher zu früh aus dem Suchverfahren genommen habe.

Und in der letzten, dritte Etappe ab 2019 findet wieder eine positive Auswahl statt: Aus den verbliebenen Regionen wird die am besten geeignete für den Bau des Endlagers ausgewählt. Das Ensi nimmt in den verschiedenen Etappen unterschiedliche Rollen ein. In Etappe 1 musste sie schauen, dass alle geeigneten Regionen berücksichtigt werden. Und derzeit, in Etappe 2, muss sie darauf achten, dass keines dieser Gebiete zu früh aus dem Rennen genommen wird. Vermutlich Ende 2021 wird die Nagra sagen, wo sie das Endlager bauen will. Und bis der Bundesrat darüber entscheidet, dauert es dann nochmals acht Jahre. ()