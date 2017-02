«Diese Halle ist Weltklasse»

«Die Unterschrift sieht auf meiner Karte aber anders aus als auf seiner», meint ein kleines Mädchen und deutete auf die Autogrammkarte, die ein Junge neben ihr in den Händen hält. Der Adressat ihres Einwands ist Eddy Yussof, dessen Autogrammstunde den Abschluss des Eröffnungsfestes in der Sporthalle Hirslen bildet. «Ich finde, die Halle ist schön geworden, sagt der Kunstturner. Für uns Kunstturner ist es wichtig, dass eine Halle hoch genug ist, und das ist hier der Fall.»Yussof ist nicht der einzige prominente Gast, der die neue Sporthalle Hirslen an diesem Samstagnachmittag in den höchsten Tönen lobt. Auch der ehemalige Stadtpräsident Walter Bosshard vom Turnverein Bülach ist mit dem Neubau «mehr als glücklich», auch wenn das erste Projekt im Süden von Bülach seinerzeit verworfen wurde. «Es ist alles berücksichtigt worden», sagt er. «Es gibt eine ausziehbare ­Tribüne, und man hat ein tolles Catering.» Zudem gefällt ihm, wie fast allen Besuchern, die Holzverkleidung.

Mehr Platz für Zuschauer

Doch nicht nur optisch zeigt sich Bosshard von der neuen Halle ­angetan, sondern auch bezüglich der Kapazität. «Die Halle bietet Platz für deutlich mehr Zuschauer, als es bei der Kasernenhalle der Fall ist. Dadurch ist die ­Stimmung viel besser.» Bei den Schweizer Meisterschaften im Mannschaftskunstturnen, prophezeit Bosshard, werde die Halle voll sein.

Fast voll ist die Sporthalle an diesem Samstag schon am Vormittag, als die Einweihung mit den Badminton-Schaukämpfen beginnt, und sie bleibt es bis zum Schluss während der Kunstturnvorführungen. Selbst um die Mittagszeit, als die Unihockeyaner von Bülach Floorball gegen eine Auswahl von Nationalliga-A-Spielern ein Freundschaftsspiel bestreiten, gibt es nur noch wenige Stehplätze.

Unten steht Remo Manser, ehemaliger Trainer von Bülach Floorball, der die NLA-Auswahl für dieses eine Spiel coacht. Für ihn ist «diese Halle ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist». Und auch ehemalige Spieler von Bülach Floorball haben nur Lob übrig für die neue Spielstätte der Bülacher Unihockeyaner. «Die neue Halle ist für Bülach einfach Weltklasse», sagt etwa Christoph Meier, der einst für Bülach Floorball spielte und nun in den Diensten von GC Unihockey steht. «Wir haben so lange darauf gewartet, und jetzt ist sie da.»

Unihockey ist aber nur eine Sportart, die in der neuen Halle künftig gespielt wird. Auch der Handballverein HC Bülach darf von der Sporthalle Hirslen profitieren. Daher duellieren sich an diesem Samstag die Damenteams von SG Unterland und SG Rümlang.

Lob von Salzgeber

Oben steht Patrick Locher, der für die zweite Mannschaft der Bülacher spielt und zum Organisationskomitee des Eröffnungsfests gehört. «Es ist wichtig, dass die verschiedenen Vereine auf­ein­ander Rücksicht nehmen», sagt er. «Wir putzen beispielsweise nach jedem Training das Harz weg, damit die nächste Mannschaft die Halle einwandfrei übernehmen kann.» Für Locher ist an diesem Nachmittag vor ­allem der Besuch von Michael ­Suter, dem Handball-Nationalcoach, ein Highlight. «Ich habe einst mit ihm in Bülach zusammen gespielt», verrät Locher.

Kurz darauf kündigt Rainer-Maria Salzgeber, der durch das Eröffnungsfest führt, noch die Vorführung des Turnvereins Bülach an. Noch einmal Action unten in der Halle, ehe der bekannte Moderator dem Publikum ein Kompliment macht: «Vom Beginn dieses Eröffnungsfestes bis jetzt zum Schluss war die ­Halle immer voll. Eine schöne Geschichte!»

(Zürcher Unterländer)