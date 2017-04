Jegge tritt als Stiftungs-Ehrenpräsident zurück

Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung der Stiftung Märtplatz in Freienstein-Teufen zeigen sich in einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung «bestürzt und tief betroffen» von den Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründer der Stiftung, Jürg Jegge.

In einem am Dienstag veröffentlichten Buch schreibt der 59-jährige Autor Markus Zangger, dass er in seiner Schulzeit in den 70er Jahren von Jürg Jegge sexuell und psychisch missbraucht worden sei. Jegge war damals als Sonderschullehrer tätig.

«Mit sofortiger Wirkung zurückgetreten»

Geschäftsleitung und Stiftungsrat distanzieren sich «in aller Form vom mutmasslichen Verhalten ihres Gründers». Man verurteile jegliche Form von Missbrauch.

Jegge, der 1985 die Stiftung als sozialpädagogische Institution für 18- bis 25-jährige gegründet hatte, war seit seiner Pensionierung 2011 nicht mehr operativ für den Märtplatz tätig. Aufgrund der Vorkommnisse sei er «mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ehrenpräsident der Stiftung zurückgetreten». (mst)