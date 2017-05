Das Handwerk als Wettbewerb

Es ist laut. In der Schmiede von Urs Teuscher bereitet sich ein Hufschmied-Team auf die Ausscheidung zur Weltmeisterschaft in den USA vor. Die Hitze in der Werkstatt treibt ihnen den Schweiss auf die Stirn.

«Sich mit internationalen Konkurrenten messen zu können, spornt uns an.»Urs Teuscher

Das Handwerk bedeutet für David Frei, Reto Eggenberger, Hans Meier und Alex Würsch den grössten Teil des Jahres Berufsalltag – doch manchmal wird die Schmiede in Wiesendangen zur Trainingsarena. «Sich mit internationalen Konkurrenten messen zu können, spornt uns an», sagt Teuscher. Trainiert wird in den Kategorien Draft, Tool and Fuller und Roadster. Mit Falzmeisel, Vorschlag- und Handhammer bringen die Schmiede den Baustahl in Form.

Trainingsobjekt ist der siebenjährige Wallach Cirado, der die Arbeiten an seinen Hufen geduldig über sich ergehen lässt. Das Training wird sich lohnen, Teuscher und sein Team schaffen es in die Ausscheidung und dürfen im Dezember 2017 an der Weltmeisterschaft antreten. (mas/nid)