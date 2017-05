Elgg feiert die Höchste im Kanton

Kurz vor vier Uhr nachmittags standen am Bahnhof Elgg allerlei Uniformierte bereit. Die Kantonspolizei war damit beschäftigt, die Hauptstrasse zu sperren. Die Reitermusik Elgg, der Tambourenverein Elgg und der Äschli-Hauptmann samt Kompanie und Kanone – sie warteten auf die neue höchste Zürcherin Karin Egli-Zimmermann.

Gestern Morgen wählte der Kantonsrat die Elggerin mit 148 von 163 gültigen Stimmen zur Präsidentin für das Amtsjahr 2017/2018 (siehe Seite 17). Zusammen mit ihren Ratskollegen reiste Egli-Zimmermann am Nachmittag per Zug nach Elgg, wo man sich gut auf diesen Empfang vorbereitet hatte. 60 000 Franken betrug das Budget, das rein aus der Gemeindekasse stammte. Dafür waren die Elgger Bürger immerhin zum Apéro auf dem Meisenplatz eingeladen, wo der Umzug vom Bahnhof kommend mit Egli-Zimmermann an der Spitze sein Ende fand.

Apéro unter dunklen Wolken

Die Politiker schienen auf dem Platz in der Überzahl zu sein – wahrscheinlich lag es an den dunklen Wolken und der Bise, dass die Elgger lieber aus den Häusern zuschauten. Nebst Kantonsräten feierten mehrere Regierungsräte, Nationalräte samt Präsident Jürg Stahl und diverse Behördenmitglieder aus Elgg und der Nachbarschaft mit.

Die Zuschauer taten sich an Frühlingsrollen und Flammkuchen gütlich, Egli-Zimmermann schüttelte den vielen Gratulanten die Hände. Neben dem Amt als Ratspräsidentin wird sie, die bis jetzt als Kantonspolizistin gearbeitet hat, in rund zwei Monaten das Vollamt als Statthalterin und Bezirksratspräsidentin von Winterthur antreten.

Während die Korpsmusik der Kantonspolizei Zürich aufspielte, wurde eiligst ein Podest auf den Meisenplatz getragen. Die 56-jährige SVP-Politikerin hielt die erste Rede und begrüsste die Elgger darin vor allen anderen. 1985 sei sie in die Gemeinde gezogen, ihre Kinder seien hier aufgewachsen: «Elgg ist meine Heimat.» Diese Verbundenheit habe sie 1997 auch dazu bewogen, sich in der Schulpflege einzusetzen. 2006 wurde sie in den Gemeinderat gewählt, 2011 schliesslich in den Kantonsrat. «Ich freue mich sehr, das Landstädtchen Elgg nach aussen zu vertreten», sagte Egli-Zimmermann.

Angriffige Kantonsräte

Nach ihr witzelte der Elgger Gemeindepräsident und GLP-Kantonsrat Christoph Ziegler, dass seine Gemeinde ja alle fünf Jahre so eine Feier organisiere. 2012 wurde der Elgger Bernhard Egg (SP) ins gleiche Amt gewählt. «Als Präsidentin musst du jetzt immer einen Zug früher an die Sitzungen nehmen», sagte Ziegler zu Egli-Zimmermann. Er sei aber überzeugt, dass sie den Kantonsrat, in dem es manchmal hitzig und angriffig zugehe, gut im Griff haben werde.

Nachdem Monika Brühwiler, Elgger Schulpräsidentin und Präsidentin der SVP Elgg, Egli-Zimmermann eine Elgger Handtasche als Maskottchen überreicht hatte, wurde angekündigt, dass der Abmarsch Richtung Bankett des unsicheren Wetters wegen vorgezogen werde. Die geladenen Gäste machten sich auf zur Halle Ochsner, die Elgger durften beim Apéro bleiben. (Landbote)