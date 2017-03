Feier für «Tschüge» günstiger als geplant

Der Gemeinderat Brütten feierte am 30. November 2016 ihren «Tschüge» als höchsten Schweizer. Im Sommer 2016 hat die Gemeinde für die Feier des Nationalratspräsidenten Jürg Stahl eine Defizitgarantie von Fr. 40'000.00 gesprochen. Aus der Abrechnung mit Einnahmen von Fr. 18‘796.80 und Ausgaben von Fr. 24‘752.45 resultiert für die Gemeinde ein Defizitbeitrag von Fr. 5‘955.65, teilt die Gemeinde mit. Unter Berücksichtigung des Gemeindebeitrags für die Helferentschädigungen zugunsten der involvierten Vereine in der Höhe von Fr. 7‘120.30 entstanden für die Gemeinde Brütten Totalaufwendungen von Fr. 13‘075.95. Der sehr gute Abschluss ergebe sich durch die namhaften Sponsorenbeiträge und die gute Kostendisziplin, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Gemeinderat bedankt sich nochmals bei allen Beteiligten. (far)