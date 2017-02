Start-Up entwickelt Drohnenabwehr

«Drohnen werden noch massentauglicher»

Die Firmengründer von Skysec im Interview über medikamentenliefernde Drohnen, New York und das Potential der Branche.

Schwirren in naher Zukunft abertausende von Drohnen durch unseren Luftraum?

Manuel Metz: Ja, das ist durchaus denkbar. Eines Tages könnten uns Drohnen etwa Lebensmittel oder Medikamente liefern. Am Ende ist es immer eine Effizienz- und Zeitfrage: Wenn ich mit einer Drohne Zeit gewinnen und das Produkt günstiger anliefern kann als auf dem herkömmlichen Weg, dann wird das sehr attraktiv für Pharmakonzerne, Lieferdienste oder die Post. Die Technologie dazu stände bereit.



Aus juristischer Sicht ist aber noch vieles unklar.

Ja, die Hauptfrage, die sich stellt ist: Wer ist verantwortlich, wenn etwas passiert, was für Regulierungen braucht es?



Was bedeutet das für die aktuelle Flugsicherheit?

Der Luftraum wird durch die unbemannten Systeme natürlich zusätzlich belastet. Irgendwie müssen die Drohnen, ähnlich wie der bemannte Verkehr, auch koordiniert werden. Ob und wie das gemacht werden soll, ist eine weitere grosse Frage.



Das Bundesamt für Zivilluftfahrt diskutiert derzeit eine Registrierung für die Drohnen in der Schweiz. Etwa via Chip. Braucht es mehr Regeln?

Franco Metz: Das beste Beispiel ist New York. Dort wurde das Problem mit den Drohnen so gross, dass die Sicherheit laut den Behörden nicht mehr gewährleistet werden konnte. Deshalb ist heute die ganze Stadt New York eine Flugverbotszone für Drohnen. Nur mit einer Spezialbewilligung darf man sie steigen lassen.



Gab es da schon Fälle von Übertretungen?

Ja, erst vor drei Wochen ist eine Fotografiefirma ohne Bewilligung losgezogen und erwischt worden. Das Unternehmen muss nun eine Busse in der Höhe von 200 000 US-Dollar zahlen, die können den Laden dichtmachen.



New York als Vorbild für die Schweiz?

Ja, ich glaube schon. Weil New York mit seiner Regelung ein Exempel statuiert hat. In der Schweiz wird das, zumindest in grösseren Städten, wohl ähnlich werden. Denn grundsätzlich kann eine Drohne immer runterfallen und das kann bei einem Gewicht von 500 Gramm bis zu einem Kilo unangenehm werden.



Der Staat sollte also strikter gegen Drohnen vorgehen?

Ja und Nein. Meiner Meinung nach würden gewisse Eingrenzungen vor allem im Hobby- und Freizeitbereich, der mehrheitlich auf Spass ausgelegt ist, Sinn machen, um Umfälle zu minimieren. Gleichzeitig sollten Firmen, die Drohnen für Ihre Arbeit einsetzen, nicht zu stark bei ihrer Arbeit eingeschränkt werden.: Im Moment ist die Lage am Himmel noch überschaubar. Aber wenn man die Tendenz des Marktes betrachtet, wird es in kurzer Zeit wohl ziemlich unübersichtlich. Gewisse Reglementierungen machen sicher Sinn, wobei beispielsweise Fotofirmen Ausnahmebewilligungen erhalten sollten. Auch Medien sollten in der Lage sein von irgendeiner Stelle eine kurzfristige Erlaubnis zu bekommen, wenn sie für einen Artikel rasch ein Luftaufnahme schiessen müssen. Vorstellbar wäre auch ein Lizenzwesen.



Werden Drohnen trotz möglicher Regulierungen noch massentauglicher?

Ja, das wird ganz sicher der Fall sein.



Was macht euch da so sicher?

Die Nachfrage von Privatpersonen und auch der Industrie ist klar vorhanden. Gerade im Auslieferungsbereich. Orte, die ich mit Fahrzeugen aufgrund der geographischen Lage schlecht erreiche, etwa Bergdörfer, sind über den Luftweg deutlich besser zugänglich.



Habt ihr vor, eure Drohnenabwehr auch an Privatpersonen zu verkaufen?

Grundsätzlich kann die jeder kaufen, der will und das Geld hat. Allerdings ist das Abwehrsystem aufgrund der doch etwas aufwändigeren Sensorik und Steuerung nicht ganz in derselben Preisklasse wie eine Drohne aus einem Spielzeugladen.