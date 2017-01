FDP-Nationalrat signalisiert Interesse an Regierungsratskandidatur

"Ja, ich will" schrieb Wasserfallen auf dem Kurznachrichtendienst und bestätigte damit das ihm schon länger nachgesagte Interesse an einem Regierungsamt in seinem Heimatkanton.

In anderthalb Jahren stehen im Kanton Bern Gesamterneuerungswahlen an. In der siebenköpfigen Regierung werden mindestens zwei Sitze neu zu besetzen sein, jener von FDP-Regierungsrat Hans-Jürg Käser und von seiner SP-Amtskollegin Barbara Egger. Weitere allfällige Rücktritte sind bisher noch nicht bekannt.

Wasserfallen hat trotz seines jugendlichen Alters bereits eine beachtliche Politkarriere hinter sich. Der Sohn des 2006 verstorbenen Stadtberner FDP-Politikers und Gemeinderats Kurt Wasserfallen schaffte mit 22 Jahren den Sprung ins Berner Stadtparlament. Vier Jahre später wurde er in den Nationalrat gewählt.

Ganz ohne Brüche verlief Wasserfallens Karriere aber nicht. Vergangenes Jahr verstrickte er sich in einen Machtkampf um das Präsidium des Automobil-Clubs der Schweiz (ACS). Am Ende machte Wasserfallen einen Rückzieher.

Die FDP-Bundeshausfraktion zog ihm Ignazio Cassis als Präsident vor und auch für das nationale FDP-Präsidium war er zuerst als Favorit gehandelt worden, bevor er seinen Verzicht bekannt gab.

Die Berner Freisinnigen werden im kommenden Frühling entscheiden, ob sie mit Wasserfallen in die Regierungsratswahlen 2018 steigen wollen. Mindestens ein weiterer potenzieller Kandidat hat ebenfalls Interesse signalisiert, der Berner Stadtpolitiker und Grossrat Philippe Müller.

(sda)