Nichts Neues zu im Sustengebiet vermisster F/A-18

Auch über das Schicksal des Piloten des Einsitzers war am Dienstag nichts Neues bekannt, wie eine Sprecherin des Verteidigungsdepartement am Morgen auf Anfrage sagte. Die Verantwortlichen wollten am Vormittag an einer weiteren Medienkonferenz über den Fall informieren.

Das vermisste Flugzeug war am Montag um 16.01 Uhr in Meiringen BE gestartet. Zunächst verlief der Funkverkehr normal, der Pilot meldete sich auf einen ersten Aufruf. Um 16.05 Uhr verlor die Einsatzzentrale dann den Kontakt zum Piloten, der sich auf einen zweiten Aufruf nicht mehr meldete.

Die betroffene Maschine war 15 Sekunden nach einer anderen gestartet. Geplant war ein Trainingsflug in der Patrouille: Die beiden F/A-18 sollten den Luftkampf gegen einen F-5-Tiger trainieren. Wegen einer Wolkendecke hatten die Piloten keinen Sichtkontakt und flogen nach Instrumentenflugregeln.

Die Suche wurde laut dem Verteidigungsdepartement am Montag nach dem Verschwinden des Flugzeuges unverzüglich eingeleitet. Wegen des schlechten Wetters war jedoch keine Suche aus der Luft möglich. Eine Suchkolonne war zu Fuss unterwegs.

(sda)