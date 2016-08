Schweizer Bürger würden Burkaverbot laut Umfrage annehmen

In allen Sprachregionen und in beiden Geschlechtergruppen haben sich die Befragten mit grosser Mehrheit für ein Verbot des islamischen Ganzkörperschleiers ausgesprochen: In der Deutschschweiz sind 72 Prozent dafür, in der Romandie 70 Prozent und im Tessin, in dem ein solches Verbot seit Anfang Juli in Kraft ist, sogar 85 Prozent.

Männer (73 Prozent) stimmten zu einem leicht höheren Anteil zu als Frauen (69 Prozent). Während die bürgerlichen Parteien klar für ein Verbot eintreten, lehnen die Grünen (33 Prozent) ein Verbot als einzige Partei deutlich ab.

Rund hälftig gespalten sind die SP-Sympathisanten, von denen 47 Prozent für ein Verbot und 49 Prozent dagegen sind. Fast einhellig sind SVP-Anhänger mit 96 Prozent für ein Burkaverbot. Es folgen CVP, BDP (je 75 Prozent), FDP (73 Prozent) und Grünliberale (54 Prozent).

Angst vor Terrorismus

Gefragt wurden die Teilnehmer der Erhebung auch, ob sie Angst vor einem islamistischen Anschlag in der Schweiz hätten. Das ist bei rund der Hälfte tatsächlich (49 Prozent) der Fall. In der Westschweiz (55 Prozent) ist demnach die Terror-Angst leicht verbreiteter als in der Deutschschweiz (48 Prozent).

Die Meinungsdaten basieren auf einer Online-Erhebung, an der 15'824 Besucherinnen und Besucher von Tamedia-Websites am 22. und 23. August teilgenommen haben. Politologen gewichteten die Antworten nach wissenschaftlichen Kriterien. Der Stichprobenfehler beträgt plus/minus 1,2 Prozentpunkte. Die Frage lautete laut den Zeitungen "Würden Sie einem nationalen Burkaverbot zustimmen?"

Zu einer Abstimmung über ein Verhüllungsverbot - betroffen wären die Burka wie auch der Gesichtsschleier Niqab - könnte es kommen, da das sogenannte Egerkinger Komitee Unterschriften für eine entsprechende Volksinitiative sammelt. Die SVP-nahe Gruppe stand bereits hinter der angenommenen Anti-Minarett-Initiative. Im Tessin hat die Bevölkerung bereits für ein Verhüllungsverbot gestimmt.

Selbst linke Politiker wie die SP-Regierungsräte Mario Fehr (Zürich) und Pierre-Yves Maillard (Waadt) sprachen sich in den vergangenen Wochen vorsichtig für ein Burkaverbot aus. Diskutiert wird auch, ob angesichts der erwarteten Mehrheit in der Bevölkerung bereits das Parlament ein Verbot auf Gesetzesebene schaffen soll.

