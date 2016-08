Vermisster Kampfjet der Schweizer Luftwaffe ist lokalisiert

Das teilte das Verteidigungsdepartement per Communiqué mit. Nach dem Piloten werde weiter mit Hochdruck gesucht. Das Wrack der F/A-18 sei von einem Helikopter aus gesichtet worden.

Das Flugzeug sei beim Absturz zerschellt, sagte Armeesprecher Daniel Reist nach Angaben einer Fotografin der Bildagentur Keystone am Nachmittag auf dem Flugplatz Meiringen BE vor Medienvertretern. Nach seinen Angaben verunglückte die F/A-18 in der Umgebung des rund 3440 Meter hohen Gipfels Hinter Tierberg.

Vom Boden aus war die Absturzstelle wegen schlechten Wetters am frühen Nachmittag nicht erreichbar, wie das VBS schrieb. Gebirgsspezialisten seien zurzeit mit den Helikoptercrews unterwegs. Sie würden zur Absturzstelle abgeseilt, sobald es die Umstände zulassen würden. Die Militärjustiz untersucht den Absturz.

Im Hochgebirge

Das verunglückte Kampfflugzeug war am Montag um 16.01 Uhr in Meiringen BE zu einem Trainingsflug gestartet. Zunächst verlief der Funkverkehr normal, der Pilot meldete sich auf einen ersten Aufruf. Um 16.05 Uhr verlor die Einsatzzentrale dann den Kontakt zum Piloten, der sich auf einen zweiten Aufruf nicht mehr meldete.

Die abgestürzte Maschine war 15 Sekunden nach einer anderen gestartet. Die beiden F/A-18 sollten den Luftkampf gegen einen F-5-Tiger üben. Wegen einer Wolkendecke hatten die Piloten keinen Sichtkontakt und flogen nach Instrumentenflugregeln.

