Zwei Tote bei Helikopterabsturz am Gotthard

Heute Mittag ist ein Helikopter der Armee kurz nach dem Start abgestürzt. Zwei Piloten kamen dabei ums Leben. Dies teilte Aldo C. Schellenberg, Chef der Luftwaffe, heute Mittwochnachmittag an einer Pressekonferenz mit. Weiter wurde ein Flughelfer verletzt, er sei ansprechbar gewesen und wurde ins Spital gebracht. «Ich bin unendlich traurig darüber, dass wir schon wieder Opfer zu beklagen haben», sagte Schellenberg an der Medienkonferenz.

Der Super Puma der Schweizer Armee ist heute Mittag gegen 12 Uhr beim Gotthard-Hospiz abgestürzt. Der Flug habe im Rahmen einer OSZE-Inspektion stattgefunden. Der Helikopter habe vier französische Offiziere und Begleitpersonen beim Gotthard-Hospiz abgesetzt. Alle Trainingsflüge mit der Super-Puma-Flotte wurden eingestellt.

Super Puma flog nur knapp über dem Boden

Die vier Passagiere waren zum Zeitpunkt des Absturzes nicht in der Maschine und blieben unverletzt.

Gemäss Augenzeugen flog der Helikopter nur knapp über dem Boden, um Material oder Personen aufzuladen, als es zum Unfall kam. Dabei soll der Helikopter einen Strommast touchiert haben. An der Medienkonferenz konnten die Verantwortlichen diese Version noch nicht bestätigen. Diese und weitere Fragen zu klären, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Luftraum und Gotthard-Strasse gesperrt

Der Unfallort liegt gemäss dem sda-Korrespondenten nur rund 50 Meter vom Gotthard-Hospiz und rund 200 Meter von der Gotthard-Passstrasse entfernt, direkt an der Tremola. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt.

Gemäss einer Nachricht des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist der Luftraum über der Absturzstelle gesperrt, auch für Drohnen. Auch die Gotthard-Passstrasse ist in beiden Richtungen gesperrt, wie dem Verkehrsdienst des TCS zu entnehmen ist.

Der Brand beim Helikopter scheint gelöscht. Feuerwehrautos sind laut dem Korrespondenten derzeit keine mehr vor Ort und es steigt kein Rauch mehr auf. Der Tessiner Sicherheitsdirektor Norman Gobbi schrieb auf Twitter, dass es sich beim abgestürzten Helikopter um einen Super Puma der Armee handeln soll.

Zahlreiche Schaulustige vor Ort

Von verschiedenen Webseiten veröffentlichte Bilder zeigten heute Nachmittag schwarzen Rauch, der von der Absturzstelle aufsteigt. Der Helikopter scheint aber nicht auseinandergeborsten zu sein.

Zahlreiche Schaulustige rund um den Unfallort beobachten das Geschehen. Die Bilder unbekannter Herkunft wurden von der Webseite Ticinonews am Mittwochmittag veröffentlicht. Die Webseite Watson.ch berichtete darüber. Auch auf Webcambildern ist Rauch hinter dem Hospiz zu sehen.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega ist mit drei eigenen Helikoptern zur Absturzstelle ausgerückt. Dies sagte ein Rega-Sprecher auf Anfrage der sda. Am Rettungseinsatz seien Rega-Maschinen aus Locarno TI, Erstfeld UR und Wilderswil BE losgeschickt worden. (heb/sda)