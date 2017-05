Das grosse Vorturnen

Am Samstag und Sonntag finden die 13. Regionalmeisterschaften im Geräteturnen (RMS) der Verbundsregion GLZ (Glattal, Limmattal und Stadt Zürich) statt. Durchgeführt werden die Wettkämpfe bei der Sporthalle Breiti in Embrach. Die Organisation übernimmt der Turnverein Lufingen als Gastgeber. Am Samstag messen sich die Geräteturner im Einzelturnen, wobei Teilnehmer aller Kategorien und Altersklassen erwartet werden.

Die Meldestelle für die Vereine ist ab 7 Uhr in der Früh geöffnet, das Wettkampfprogramm startet dann um 8 Uhr. Am Sonntag wird der Vereinswettkampf ausgetragen. Wie dem Programm zu entnehmen ist, haben sich aufgrund der Anmeldungen die nachfolgenden Kategorien ergeben, für die es jeweils einen Regionalmeistertitel zu erstreiten gibt: Aerobic Einzel, Team-Aerobic, Barren, Boden, Reck und Sprung, Gerätekombination, Schaukelringe, Stufenbarren, Fachtest Allround, Gymnastik Bühne, Gymnastik Kleinfeld und Gymnastik.

Die anderen beiden Zürcher Verbandsregionen turnen wie folgt: Die Region AZO (Albis, Zürisee und Oberland) hält ihre Meisterschaften ebenfalls heute und morgen in Schönenberg ab. Und Winterthur und Umgebung (WTU) kürt ihren Meister am 10. und 11. Juni in Wülflingen. ()