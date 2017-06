Joana Heidrich und Partnerin gross in Form

Der 23:21, 21:17-Sieg gegen die Brasilianerinnen sorgte dafür, dass die neu formierten Schweizerinnen die Vorrunde im 1. Platz der Gruppe A abschlossen. Dadurch schafften Heidrich/Vergé-Dépré den direkten Einzug in die Achtelfinals.



Selbiges gelang auch dem zweiten Schweizer Frauenduo. Nina Betschart/Tanja Hüberli sparten sich durch zwei 2:0-Erfolge ebenfalls eine K.o.-Runde. Die Achtelfinal-Gegnerinnen von heute Freitag stehen noch nicht fest.



Larissa/Talita, die unterlegenen Gegnerinnen von Heidrich/Vergé-Dépré, gehören seit Jahren zu den weltbesten Teams. Seit September 2016 gewannen die routinierten Südamerikanerinnen acht von zwölf Turnieren, auch auf der stark besetzten nationalen Tour. Zuletzt triumphierten Larissa/Talita am Dreisterne-Turnier der World Tour in Moskau.



(mcp/si)