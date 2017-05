Leuppi schwingt obenaus

Für den Schwingklub Zürcher Unterland und den Turnverein Weiach verlief das Schwingfest in Weiach organisatorisch wie auch sportlich ganz nach Wunsch. Für eine Überraschung aus einheimischer Sicht sorgte der Oberglatter Gian-Luca Candrian, der mit drei Siegen in Serie, für die er allesamt die Maximalnote erhielt, zur Mittagspause die Rangliste anführte.

«Damit hätte ich nicht im Traum gerechnet, ich bin ja wegen meiner Verletzung mit einem Trainingsrückstand in den Wettkampf gestartet», kommentierte Can­drian seine ausgezeichnete Ausgangslage für einen Kranzgewinn. Ein vierter Sieg hätte ihm dafür gereicht. Doch am Nachmittag wurde die Siegesserie des jungen Oberglatters jäh gestoppt und er musste zwei Niederlagen hinnehmen. Im sechsten, entscheidenden Durchgang konnte er seine Chance nicht nutzen, sodass er nach einem Remis einen halben Punkt hinter der Kranzauszeichnung abschloss.

Vater und Sohn

Vielversprechend startete auch der Hochfelder Roman Bickel. Doch nach zwei Siegen wurde er durch den starken St. Galler Dominik Bäbler ausgebremst. Mit einem weiteren Sieg gegen Adrian Raschle konnte sich auch Bickel noch zwei Chancen zu einen Kranz erarbeiten. Diese nutzte er nach einer erneuten Niederlage schliesslich im letzten Durchgang, in dem er den Thurgauer Fabian Rieser souverän bodigte, was ihm den 5. Schlussrang einbrachte.

Das Feld von hinten rollte Romans Vater Stefan Bickel auf. Er musste zu Beginn zwei Niederlagen verdauen, bevor er sich mit vier Siegen in Serie zum letzten kranzberechtigten Rang vorarbeitete. Weil es punktemässig äusserst knapp war, nahm Bickel die Gratulationen zuerst nur verhalten entgegen. Erst mit dem Vorliegen der Schlussrangliste hatte er Gewissheit.

Stefan Bickel, der Technische Leiter der Unterländer, der zugleich als Bauchef des Anlasses im Einsatz war, zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner sechsköpfigen Mannschaft. Denn auch die Nachwuchshoffnungen Raphael Kiener aus Schöfflisdorf und Dominick Läng aus Oberglatt qualifizierten sich mit je zwei Siegen für den Ausstich, wobei in diesem einzig Kiener einem Gegner noch ein Remis abringen konnte. Nur für den Rüdlinger Marc Sieber war der Wettkampf bereits nach vier Gängen zu Ende.

Leuppi makellos

Im Schlussgang des Kantonalen standen sich in Weiach der Winterthurer Samir Leuppi und der Glarner Roger Rychen gegenüber. Während Leuppi mit fünf Siegen in Serie ohne Makel in den Schlussgang eingezogen war, musste Rychen im dritten Durchgang mit dem St. Galler Dominik Oertig die Punkte teilen. In der entscheidenden Begegnung kam Leuppi nach knapp sieben Minuten mit einem Kurzzug zum Resultat und verdienten Tagessieg. Rychen wurde auf den 4. Schlussrang verwiesen. (Zürcher Regionalzeitungen)