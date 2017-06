Medaillen und erfolglose Verfolgung

Im ältesten noch ausgetragenen Radrennen Deutschlands, das in Europa eine Klasse tiefer als das Gippinger Rennen eingestuft ist, gehörte Lienhard einer Fluchtgruppe an, die sich zur Hälfte des über 206 km führenden Klassikers «Rund um Köln» gebildet hatte. Neun Fahrer, unter ihnen auch Gian Friesecke, Mannschaftskollege von Lienhard und Bergpreissieger von Gippingen, blieben bis am Schluss zusammen.

Im Endspurt musste Lienhard nur dem Österreicher Gregor Mühlberger und dem Dänen Mads Würtz, beide Fahrer aus World-Tour-Teams, den Vortritt lassen. Lienhard fuhr als einziges Mitglied eines Continental-Teams aufs Podest, was in Köln besondere Beachtung fand. Der Steinmaurer liess unter anderen Giro-Etappensieger Lukas Pöstlberger, den holländischen Meister Groenewegen und das deutsche Sprinter-Ass André Greipel hinter sich.

Nun folgt der Heimauftritt

Der 3. Rang in Köln ist das beste Ergebnis Lienhards in der laufenden Saison. Der Unterländer Radprofi wird am kommenden Sonntag beim Rundstreckenrennen von Steinmaur und eine Woche später an den Schweizer Meisterschaften in Affoltern am Start stehen.

Eine Bronzemedaille holte sich am Wochenende auch der Süniker Mauro Schmid. An den Bahn-Schweizer-Meisterschaften der Junioren in Aigle, die in Form eines fünfteiligen Omniums ausgetragen wurden, gewann er das Punktefahren und wurde in der Verfolgung und im Scratch Dritter. Am Ende waren nur Alex Vogel (Elgg) und der Neuenburger Valère Thiébaud (Colombier) besser klassiert. Als einer der Jüngsten im Felde fuhr der Steinmaurer Oliver Weber auf den guten 9. Rang. Ihm war im Kilometer-Zeitfahren, in dem er sich als Dritter vor Vereinskamerad Schmid klassierte, ein ausgezeichnetes Resultat gelungen.

Für einen weiteren Unterländer Podestplatz sorgte schliesslich Reto Hauser aus Neerach an der im Rahmen der Gippinger Radsporttage ausgetragenen Militärrad-Schweizer-Meisterschaft. Der frühere Profi gehörte einer Viererspitze an, die das Rennen unter sich ausmachte.

Müller auf Rang 13

Im Gegensatz zu Hauser verpassten Lukas Müller und Johan Jacobs am Sonntag im abschliessenden Elite-Rennen in Gippingen den Postabgang. Die Spitze, die am Schluss die ersten 9. Ränge für sich beanspruchte, riss ohne Steinmaurer Vertretung bereits in der ersten von 14 Runden aus. Obwohl Müller in der zweiten Rennhälfte die Verfolgung aufnahm, kam er nicht mehr an die führende Gruppe heran und musste am Schluss mit dem 13. Rang zufrieden sein. Jacobs kam als 40. ins Ziel. (Zürcher Unterländer)