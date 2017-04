Starke Unterländer Premieren

Lynn Genhart wusste an ihren ersten internationalen Titel­kämp­fen bei der Elite auch im Mehrkampffinal zu überzeugen. Zum zweiten Mal innert 48 Stunden zeigte die Turnerin des TV Opfi­kon-Glatt­brugg vier fehlerfreie Übungen und sicherte sich mit 51,265 Punkten den 15. Rang. «Es war toll, überhaupt im Final zu stehen, und nun habe ich mich gegenüber der Qualifikation sogar noch verbessern können», ­erklärt eine glückliche Genhart.

«Besonders zufrieden bin ich mit meiner Bodenübung, die Choreografie ist mir super gelungen.» Am Boden ist Genhart bereits als Juniorin durch ihre ausdrucksstarken und extravaganten Küren aufgefallen. «Ich habe die Musik selber ausgewählt und ins Training mitgebracht, die ­Mischung aus House und Hip-Hop gefällt mir.»

Imaginäre Unterstützung

Nichts zu bemängeln gab auch ­ihre Balkenübung. «Im Podiumstraining bin ich noch runtergefallen, und in der Qualifikation war ich zittrig. Im Final aber ist es aufgegangen. Ich habe weniger Druck verspürt als noch in der Qualifikation und die coole Atmosphäre geniessen können», erzählt die 15-Jäh­rige und verrät: «Am Balken habe ich mir zusätzlich vorgestellt, meine ehe­ma­lige Balkentrainerin aus dem Regionalen Leistungszentrum Zürich, Yana Polkina, stehe neben mir, sie hat immer so viel Ruhe ausgestrahlt.»

Ich habe meine bislang beste Barrenübung gezeigt.Eddy Yusof

Nach den kräftezehrenden Wettkämpfen freute Lynn Genhart sich erst mal dar­auf, die Stadt Cluj-Napoca zu erkunden. Ein paar Tage Ferien will sie noch anhängen, dann aber im Training wieder Vollgas geben und neue schwierigere Elemente lernen. Das Premiere-Jahr bei der Elite ist der 15-jährigen Lynn Genhart zweifelsohne geglückt.

Einen mehr als gelungenen Einstand hatte auch Eddy Yusof am Barren, bei seinem ersten Gerätefinal an einem Grossanlass bei der Elite. Konzentriert rieb der 22-jährige Bülacher sich vor seiner Übung die Hände mit Honig ein und griff danach noch in den Magnesiakübel. Ein sicherer Griff am Barren ist entscheidend. Yusof turnte seine Übung sauber und fliessend. Einzig beim Abgang mit einem Doppelsalto ­gebückt musste er die Landung mit einem kleinen Ausfallschritt korrigie­ren. Er erhielt die hohe Wertung von 15,00 Punkten und damit einen halben Punkt mehr als noch in der Qualifikation.

In der Ausführungsnote gab es für Yusof eine 9,00 von maximal 10,00. Im hochstehenden Barrenfinal reichte dieser Wert am ­Ende für Rang 5. Gold holte der Ukrainer und Olympiasieger an diesem Gerät, Oleg Wernjajew, mit der Note 15,466; er turnt eine um 0,4 Punkte schwierigere Übung als Yusof. Dieser ist dennoch rundum zufrieden: «Ich habe meine bislang beste Barrenübung gezeigt. Nach der leichten Enttäuschung im Mehrkampffinal war das ein überaus versöhnlicher Abschluss für mich.» (Zürcher Unterländer)