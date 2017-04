Versprechen für die Zukunft

Während die grossen Vorbilder in Rumänien an den Europameisterschaften im Einsatz standen, massen sich am Wochenende in Freienstein rund 150 Turner an den Zürcher Nachwuchswettkämpfen – darunter wohl auch der ein oder andere Star der Zukunft.

Dass der Weg bis an die Spitze lang und bisweilen beschwerlich ist, zeigt ein Blick auf die Teilnehmerzahlen. Im obersten Nachwuchsprogramm P3 traten gerade noch vier Turner an. Das Niveau der Übungen ist bereits so hoch, dass es nur mit regelmässigem intensivem Training erreicht und gehalten werden kann. Gewonnen wurde das P3 vom 12-jährigen Dielsdorfer Beda Kobler (TV Niederglatt), der durchschnittlich rund 18 Stunden pro Woche in der Trainingshalle verbringt.

Vorfreude der Freiensteiner

Ebenfalls im P3 am Start waren mit Niels Probst und Timo Sigrist zwei Turner aus dem organisierenden Verein der Kunstturner Freienstein-Rorbas. Im Gegensatz zu Kobler trainieren die beiden ausschliesslich im Verein und kommen so auf circa sieben Stunden wöchentlich. Die gezeigten Leistungen der beiden waren darum umso höher einzuschätzen.

Probst landete mit nur gut drei Punkten Rückstand auf Silbergewinner und Kaderathlet Silas Dittmann (TV Horgen) auf Rang 3. «Es ist mir nicht schlecht gelaufen, aber es gibt durchaus noch Details, die ich besser machen kann», erklärt der 13-Jährige selbstkritisch. «Nun will ich im Kunstturnlager meine Übungen verbessern und am Reck den Doppelsalto lernen.» Auch Sigrist, der zweite einheimische Vereinsturner im P3, freut sich auf das Trainingslager in Dornbirn. «Kunstturnen ist einfach cool, es macht Spass, mit den Kollegen zu trainieren und immer neue Sachen zu lernen. Es wird uns nie langweilig.»

Dreimal Gold

Bei den Jüngsten durften drei Turner aus der Region zuoberst aufs Podest steigen. Im P1 siegte Omar Ateyeh (TV Opfikon-Glattbrugg), im Einführungsprogramm sein Vereinskollege Alexej Naumov und im EP A Lars Schlatter (TV Bülach). Nico Oberholzer (TV Opfikon-Glattbrugg) wusste in seinem ersten Jahr im P2 zu überzeugen und erturnte sich Silber. (Zürcher Regionalzeitungen)