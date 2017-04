Aufsässigem Bülach geht Puste aus

Die Körpersprache der beiden Teams in den ersten Spielminuten verriet einiges. Hier die Regensdorfer, auf dem komforta­blen 3. Rang liegend, mit breiter Brust. Auf der anderen Seite die abstiegsgefährdeten Bülacher – deren Brust kaum erkenntlich war, weil sie enorm viel und schnell auf dem Naturrasen des Erachfelds unterwegs waren.

Die erste Überraschung war, dass Aussenverteidiger Ramon Kessler und Stürmer Fabio Borges Carvalho erstmals seit dem unverschuldeten Autounfall vom 1. April 2017, nach dem beide ins Spital eingeliefert werden mussten (im ZU), wieder dabei waren. Beide gleich in der Startformation. Wie lange würden bei ihnen die Kräfte reichen? Der dritte am Unfall Beteiligte, Nick Reinert, hatte bereits am vergangenen Dienstag in Dübendorf 16 Minuten lang mitgewirkt.

Die im roten Dress aufgelau­fenen Regensdorfer begannen selbstsicher. Doch nach wenigen Minuten wirbelten fast nur noch die in weissen Tenüs agierenden Bülacher. Sie verkrafteten auch, dass ihr starker Spieler Ruben Schiavi nach einer Viertelstunde wegen einer Verletzung nicht mehr voll bei Kräften war und nach 29 Minuten ausgewechselt werden musste.

Zwei Chancen zum 2:0

In der 18. Minute hätte Bülach in Führung gehen müssen. Nach einem Traumpass von Fabio Borges Carvalho tauchte CaptainGiancarlo Pizzolotto alleine vor Regensdorfs Goalie Ramon Kübler auf. Der Routinier im Tor verkleinerte aber gekonnt den Winkel, und es blieb beim 0:0. «Solche Chancen muss man verwerten, gerade in unserer sportlich prekären Situation», sagte nach Spielschluss Pizzolotto selbstkritisch.

Der 23-Jährige spielte beim Rückrundenstartspiel gegen Bassersdorf trotz eines tiefen Schnittes in einer Zehe durch. Er hat sich noch nicht ganz erholt. Gegen Regensdorf griff er das erste Mal nach einer halben Stunde und dann während der zweiten Halbzeit mehrmals an seinen Oberschenkel. «Ich habe ein leichtes Ziehen gespürt und mich darauf konzentriert, dass nichts reisst», meinte der Spielmacher und gefährliche Angreifer hernach dazu.

Trotz seiner Oberschenkelprobleme blieb Pizzolotto für sein Team wichtig. In der 35. Minute leitete er mit einem Traumpass das 1:0 für Bülach ein, und in der 63. Minute stand er ein zweites Mal alleine vor Regensdorfs Tor. Und wieder reagierte Goalie Kübler glänzend. «Hätte ich das 2:0 erzielt, wäre das Spiel wohl entschieden gewesen, weil wir dann noch mehr hätten kontern können», befand der Angreifer. Bereits in der 51. Minute hatte Carvalho eine gute Konterchance zu einem zweiten Bülacher Tor vergeben.

Regensdorfer akzeptieren 1:1

Etwas unglücklich für den Gastgeber war, dass zwei Minuten nach Giancarlo Pizzolottos Grosschance zum 2:0 Regensdorfs Philipp Jäckle das 1:1 erzielte. Der Ausgleich fiel nicht ganz unverdient. Die Gäste bäumten sich in der zweiten Halbzeit auf, und den aufopfernd kämpfenden Bülachern ging buchstäblich immer mehr die Puste aus. Kein Wunder. Nicht nur bei Fabio Borges Carvalho schwanden die Kräfte. Ramon Kessler indes war fast 90 Minuten lang unermüdlich unterwegs. Nach Spielschluss sagte der 20-Jährige: «Ich hatte am Schluss an mehreren Orten Krampferscheinungen.»

Bülachs Klubpräsident Lucio Schiavi zeigte sich mit der Leistung seines Teams, nicht aber mit dem Resultat, zufrieden. «Vor dem Match hätte ich für ein 1:1 unterschrieben. Aber nach unseren zwei grossen Möglichkeiten zum 2:0 in der zweiten Halbzeit wäre mehr möglich gewesen.»

Für Regensdorfs Trainer Marco Bolli war das Resultat dagegen verdient: «Bülach hat in der ersten Halbzeit dominiert, wir dagegen haben nach dem Seitenwechsel das Tempo erhöhen können.» Torschütze Philipp Jäckle sah es ähnlich. «Die Bülacher haben aggressiv begonnen, was bei ihrer Situation nicht erstaunt. Zum Glück konnten wir nach der Pause das Spieldiktat übernehmen und ausgleichen.» (Zürcher Unterländer)