Bassersdorf gelingt Cup-Hauptprobe

«Die ersten 30 Minuten waren die besten 30 Minuten, seit ich auf die Rückrunde hin das Traineramt übernommen habe», sagte nach dem Schlusspfiff der glückliche Bassersdorfer Coach Marco Tanner. Der 34-Jährige ergänzte: «Wir haben uns viele Torchancen selber herausgespielt.» Auch Bassersdorfs Mittelfeldspieler Julien Barbey war stolz auf die Leistung des Teams. «Wir sind als Mannschaft aufgetreten. Wir wollen unser System, dominant zu sein, über 90 Minuten auf den Platz bringen.» Der 22-Jährige hat keine Bedenken, dass der 3:0-Sieg gegen Regensdorf drei Tage vor dem wichtigen FVRZ-Cuphalbfinalspiel in Gossau zu viel Kraft gekostet hat. «Im Montagstraining werden wir uns natürlich nicht schinden. Taktisches und Regeneration werden wohl im Vordergrund stehen.» Und mit bestimmtem Ton schob der Youngster nach: «In einem Cupfight ist man immer bereit.»

Drei Faktoren fielen bei Sieger Bassersdorf in den ersten dreissig Minuten auf. Die Mannschaft betrieb ein immenses Pressing. Die Regensdorfer hatten bei eigenem Ballbesitz keine Sekunde Ruhe, sondern wurden sofort angegriffen. Dazu kamen wunderschöne Bassersdorfer Ballstafetten – über fünf, sechs Stationen, häufig nach nur einer Ballberührung eines Spielers und immer Richtung Regensdorfer Tor. So kreierten sich die Gastgeber mehrere gute Torchancen heraus. Zwei davon verwertete Jimmy Zumberovic in der 8. und in der 25. Minute zum 1:0 respektive 2:0. Der 28-Jährige war der dritte Grund für den Bassersdorfer Galaauftritt in der ersten halben Stunde. Knapp vier Wochen lang war der Ausnahmestürmer verletzt. Gegen Töss und Dübendorf wurde er noch wenige Minuten vor Schluss eingewechselt, um zu sehen, wie belastbar sein Knie und sein Fuss ist. «Ich hatte noch leichte Beschwerden», blickt der Angreifer zurück. Eine gute Physiotherapie sorgte nun aber für Entwarnung. Gegen Regensdorf konnte er während der ersten 60 Minuten spielen. Dank Tapes, Klebebändern und Bandagen sei es gut gegangen, berichtet Zumberovic. Bis morgen Dienstag um 20 Uhr, dem FVRZ-Cuphalb­finalspiel in Gossau, hofft der Stürmer, dass er von Schmerzen verschont bleiben wird. Für ihn stehen bis dann hauptsächlich Massage und Erholung auf dem Programm. Bei seinem einstündigen Einsatz gegen Regensdorf dagegen hat Zumberovic für viel Action gesorgt. Wie in seinen besten Zeiten zog er mit dem Ball am Fuss in hohem Tempo Richtung gegne­risches Tor. Bei Bedarf gab er dem Ball eine Richtungsänderung, stoppte ihn oder spielte ihn millimetergenau einem Teamkollegen zu. Oder er schoss ein Tor. So wie in der 8. und in der 25. Minute.

Zwei gewichtige Rücktritte

Wie Bassersdorf (Marc Muff, Gino Zambelli, Simon Copat oder Christian Schweizer) musste im Unterländer Derby auch Regensdorf auf wichtige Spieler verzichten. Trainer Marco Bolli fehlten Spielmacher Fejaz Zecirovci (Arbeit), Gianluca Bortoluzzi (Handverletzung), Roger Grosswiler (entzündetes Überbein), Daniel Huber (Knie) und Ivica Cokolic (muskukäre Probleme). Bolli suchte jedoch mit keiner Silbe eine Ausrede, sondern stellte nach Spielschluss fest: «Mit Bassersdorf hat klar die bessere Mannschaft gewonnen. Was die in den ersten 30 Minuten gezeigt haben, war von sehr hoher Qualität.» Der scheidende Regensdorfer Coach traut Bassersdorf zu, in der kommenden Saison ein gewichtiges Wort im Aufstiegs­rennen mitzureden. «Die haben mehrere Spieler mit Erstligaqualität.» $ Marco Bolli äusserte sich auch zu seinem Team. «Wir waren in der ersten halben Stunde nicht bereit, haben die Zweikämpfe nicht angenommen, sind den berühmten Schritt zu spät gekommen und waren zu wenig beweglich.» Der Coach, so wie Vereinspräsident Martin Wanner auch, waren jedoch froh, dass sich die Furttaler in der zweiten Halbzeit steigern konnten. Besonders unmittelbar nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste den Anschlusstreffer zum 1:2 schiessen können. «Schade, dass Yussef Serrat kurz nach der Pause nicht traf. Das hätte uns vielleicht noch einen Schub geben können», meinte Wanner. Fakt war aber, dass während der ersten halben Stunde Regensdorf von Bassersdorf zum Teil schwindlig gespielt wurde. Regensdorfs Mittelverteidiger Cyrill Thriers glasklare Analyse zu dieser turbulenten Spielphase: «Die Bassersdorfer haben die Laufwege gemacht, die wir nicht gemacht haben.» Neben der Niederlage im Derby gibt es für Regensdorf noch eine weitere unangenehme Nachricht zu verarbeiten. Die langjährigen Teamstützen Dominique Stirnimann (31-jährig) und Ramon Kübler (30) treten Ende dieser Saison vom Aktivfussball zurück. Kübler galt über mehrere Jahre als bester Goalie in der 2. Liga regional. (Zürcher Unterländer)