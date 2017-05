Begehrte Trainer - interessante Jobs

Es ist eher ungewöhnlich, besonders in diesem hohen Ausmass: Gleich drei Trainer haben vor wenigen Tagen ihren Rücktritt eingereicht. Dazu gehört Oberglatts Markus Bellwald. Seine Begründung: «Meine drei Jahre in Oberglatt waren für den Trainerstab zwar erfolgreich, aber intensiv.» Deshalb will er eine Pause einlegen. Eine Hintertüre lässt sich der 47-Jährige aber offen: «Kommt ein super Angebot, würde ich mir das überlegen.» Ähnlich tönt es bei Roger Hummel. Der 50-Jährige erwägt nach vielen erfolgreichen Jahren im ­Fussball, eine Pause einzulegen. Ausser: «Sollte ich ein Angebot erhalten, das mich fasziniert, könnte ich meine Meinung eventuell ändern.»

Begehrter Fabio Digenti

Als Spieler ist Fabio Digenti mit den Grasshoppers Schweizer Meister geworden. Seinen Stammverein Rümlang hat der 34-Jährige als Trainer zum FVRZ-Cupsieg und nun an die Tabellenspitze der Gruppe 4 der 3. Liga geführt. Der Erfolg hat Digenti zum gefragten Coach gemacht. Deshalb hat der ehemalige Profi bei Rümlang gekündigt. «Ich habe interessante Anfragen von oberklassigen Vereinen», begründet er diesen Schritt.

Ebenfalls begehrt ist Bassersdorfs Marco Tanner. Nicht nur in seinem Verein. Vor Jahren sagte Bülachs damaliger Vereinspräsident Edi Koller, dass der tolle Erfolg des FC Bassersdorf die Handschrift von Marcel und Marco Tanner trage. Ähnlich sah es Sportchef Guido Altorfer von Bassersdorfs Nachbarn und Konkurrenten Kloten: «Es ist unglaublich, was Marco Tanner in diesem Verein an Positivem bewirkt.» Marco Tanner ist Anfang 2017 als Trainer zurückgekehrt und hat die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückgeführt. Ob er in der kommenden Saison aber die Geschicke des Fanionteams leiten wird, weiss der viel beschäftigte CEO des familieneigenen Betriebs noch nicht: «Ich muss schauen, ob es zeitlich geht. Der Verein erwartet meinen Entscheid Mitte Mai», erörtert Marco Tanner.

Fokus nur aufs Sportliche

Ebenfalls hoch im Kurs bei ihren Vereinen, neben den sieben Trainern, die bereits für 2017/18 einen Vertrag haben, stehen Robert Merlo (Brüttisellen-Dietlikon), Zdravko Kaurin (Glattbrugg) und Gianluca Pasanisi (Rafzerfeld). Ihre Klubs wollen mit ihnen weiterarbeiten. Die nötigen Unterschriften dafür sollen bald folgen. Verständlicherweise noch keine Gespräche geführt mit der Bülacher Vereinsleitung hat Mario Nicolo. Der 47-Jährige hat zwar seit letztem Winter sehr gut die grossen Fussstapfen seines Vorgängers Giuseppe Gatto ausgefüllt. Trotzdem interessiert sich Nicolo momentan nicht für einen neuen Vertrag. «Wir müssen unsere Torchancen besser verwerten, das ist das, was jetzt zählt», sagt der Coach. Ähnlich argumentiert Niederweningens Sportchef Michael Müller: «Wir konzentrieren uns momentan aufs Sportliche.» (Zürcher Unterländer)