Bülach fordert Favorit Phönix Seen

Einen Achtungserfolg erzielte die junge Bülacher Mannschaft zu Hause gegen Aufstiegsanwärter Phönix Seen. Die Unterländer erreichten ein 3:3, nachdem sie 2:0 und 3:1 geführt hatten. Die Partie war unterhaltsam und abwechslungsreich. In der Schlussphase hatte Bülach gute Konterchancen, Phönix Seen allerdings kurz vor Spielende einen gefährlichen Freistoss.Trotz der tollen Leistung war Bülachs Trainer Giuseppe Gatto nach dem Spiel nicht ganz zufrieden. «Es wäre für uns mehr möglich gewesen, wir sind aber noch nicht so weit, gegen einen solchen Gegner eine 2:0- und 3:1-Führung über die Zeit zu bringen.» Der Trainer ging optimistisch in die Partie, denn die Mannschaft hat unter der Woche gut trainiert. Einen Wermutstropfen gab es dennoch, weil sich der 17-jäh­rige Alessandro Petovello verletzt und nun einige Wochen lang ausfal­len wird.

Die Bülacher gingen gegen Phönix Seen hoch konzentriert und offensiv ins Spiel. Nach 32 Minuten führten sie 3:1. «Die Spieler haben hervorragend umge­setzt, was wir abgesprochen haben, wir hätten zu diesem Zeitpunkt sogar noch höher führen können», berichtete Gatto weiter.

Bereits in der 35. Minute erzielten die Winterthurer jedoch zum zweiten Mal den Anschlusstreffer und in der 65. Minute den Ausgleich zum 3:3. «Das 3:3 war die Konsequenz der Klasse von Phönix», zollte Coach Gatto dem Gegner ein Lob. Bülach hatte auch insofern Pech, weil sich sein neuer junger Offensivspieler Nick Reinert bereits nach einer halben Stunde am Knie verletzt hatte und ausgewechselt werden musste. Reinert hatte zuvor viel Schwung in die Angriffe der Gastgeber gebracht. Der 19-jäh­rige Reinert wurde durch den viele Monate lang verletzt gewesenen Carlo Meier ersetzt. Meier zeigte vor acht Tagen in Bassersdorf bei seiner Rückkehr während 74 Minuten eine tolle Leistung, ehe er ausgewechselt wurde.

Bassersdorf trifft früh

Einen 2:0-Sieg feierte Bassersdorf in Wiesendangen. Die Mann­schaft von Trainer Di­dier ­Knöpfli ging bereits in der 2. Minute durch Mittelverteidiger ­Gino Zambelli in Führung. «Dieses Tor war enorm wichtig. Zum einen, weil es enorm heiss war, und zum anderen, weil es schwierig ist, in Wiesendangen überhaupt ein Goal zu erzielen», berichtete nach dem Schlusspfiff Bas­sers­dorfs Trainer. Nach der Führung mussten die Unterländer das Spieldiktat jedoch Wiesendangen überlassen, weil die Gastgeber ein sehr gutes Pressing betrieben und Bassersdorf zudem viele ungenaue Pässe schlug.

In der Pause redete ­Knöpfli mit seinen Spielern Klartext – die Fehlzuspiele konnten stark reduziert werden. Bassersdorf gestaltete danach die Partie ausge­glichen und kam seinerseits zu Chancen. In der 55. Minute verwehrte der Schiedsrichter den Gästen einen klaren Penalty, ehe Stefan Keller in der 70. Minute zum 2:0 traf. In der Schlussviertelstunde machte der eingewechselte Bas­sers­dorfer Junior Noah Kumbuesa noch mit sehenswerten Aktionen auf sich aufmerksam.

Regensdorf rehabilitiert

Regensdorf gewann in Stäfa 3:1 und reagierte damit positiv auf die 1:3-Start-Heimniederlage gegen Greifensee. Trotz immenser Hitze rissen die Furttaler das Spieldiktat sofort an sich. In der 10. Minute gelang Roger Gross­wiler das 1:0 – der Mittelvertei­diger schoss dabei sein erstes Meisterschaftstor für Regensdorf. Nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Die Unter­länder, unter der Regie von Spielertrainer Marco Bolli, der wegen Personalknappheit selber mitspielen musste, liessen sich dadurch nicht irritieren und griffen weiter an. Dino Brem­billa, der sehr aktiv war und gut mit Aussenstürmer Remo Riedener harmonierte, vergab zwei gute Möglichkeiten, ehe ihm kurz vor der Pause das 2:1 gelang. Das beflügelte den 22-jährigen Brem­billa, denn in der 69. Minute schoss er auch das 3:1. Regensdorf hatte die Partie im Griff. Brenzlig wurde es allerdings in der 80. Minute, als Stäfa einen Foulpenalty zugesprochen erhielt. Stäfas Goalie Ronny ­Fi­scher scheiterte aber an Re­gens­dorfs Schlussmann ­Samuel Wink­ler, der den abwesenden Ramon Kübler vertrat. (Zürcher Unterländer)