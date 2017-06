Bülachs Jubel währt nur ganz kurz

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr die Bülacher in Wiesendangen. Zuerst glich Captain Giancarlo Pizzolotto im Duell der zwei abstiegsgefährdeten Teams mit einem Freistoss aus 22 Metern in der letzten Spielminute zum 2:2 aus. Der Jubel währte aber nicht lange. Drei Minuten später erfuhren die Unterländer, dass das ebenfalls abstiegsgefährdete Küsnacht Tabellenführer Dübendorf geschlagen hat. Sekunden später ereilte die Bülacher die unerfreuliche Kunde, dass das gleichfalls abstiegsgefährdete Stäfa mit 4:2 in Bassersdorf siegte.

Damit rutschte Bülach vom dritt- auf den zweitletzten Tabellenplatz ab. Bülachs Trainer Mario Nicolo blieb trotz der Ungemach sachlich: «Unsere Leistung in Wiesendangen war gut und hätte auch zum Sieg reichen können, zumal wir noch einen Pe­nalty verschossen haben. Jetzt müssen wir natürlich die letzten beiden Meisterschaftsspiele gewinnen.» Am Sonntag, 11. Juni, empfängt Bülach die SV Schaffhausen, danach treten die Unterländer beim abgeschlagenen Tabellenletzten Töss an.

Rückschlag für Bassersdorf

Bassersdorf verpasste es mit der 2:4-Heimniederlage gegen das als Vorletzter angetretene Stäfa, Bülach Schützenhilfe im Abstiegskampf zu leisten. Schwerer für die Spieler von Trainer Marco Tanner wiegt jedoch, dass ihr Rückstand auf den Tabellenzweiten Phönix Seen damit wieder auf sechs Punkte anwuchs – in den verbleibenden zwei Runden dürfte das kaum mehr aufzuholen sein. Tanner wurmte aber weniger das Schwinden der ohnehin kleinen Aufstiegschance, sondern vielmehr, dass «wir heute unseren Job nicht gut erledigt und zu wenig Qualität auf den Platz gebracht haben.»

An Einstellung und Einsatz habe es zwar nicht gemangelt, betonte der Trainer, «aber Stäfa ist aggressiv und sehr lauffreudig aufgetreten und hat uns damit das Leben schwer gemacht.» Seine Mannschaft habe zwar mehr Ballbesitz verzeichnet, «aber wir waren nicht fähig, das Spiel zu kontrollieren, und haben uns zu viele technische Fehler geleistet.»

Regensdorf souverän

Gleich 3:0 gewann Regensdorf beim Ranglistenfünften Diessenhofen. Obwohl die Teams in der Rangliste vor der Partie nur durch drei Punkte getrennt waren, entpuppten sich die Unterländer schnell als das stärkerer Team. A-Junior Emanuele Fa­nello, genannt «Lelle», der am vergangenen Sonntag gegen das zweitplatzierte Phönix Seen nach seiner Einwechslung ein Tor selber erzielt hat und zum 3:2-Siegtor von Remo Riedener den entscheidenden Pass gegeben hat, war es vorbehalten, in Diessenhofen in der 19. Minute die 1:0-Führung für die Furttaler zu schiessen. Auch nach der Pause dominierten die Gäste, die schlussendlich mit 3:0 den zweiten Sieg in Serie feierten.

In der nächsten Runde, am Wochenende nach Pfingsten, empfängt ­Regensdorf den bereits als Aufsteiger in die 2. Liga interregional feststehenden Leader Dübendorf. «Man hat in Diessenhofen gesehen, dass die Spieler gewillt sind, die Saison erfreulich abzuschliessen. Deshalb freuen wir uns besonders auf das Heimspiel gegen Dübendorf», sagte gestern Donnerstag Regensdorfs Vereinspräsident Martin Wanner. (Zürcher Unterländer)