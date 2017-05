Das Spitzenduo lässt Punkte liegen

Zum zweiten Mal in Folge hat Rümlang mit einem unerwarteten Punktverlust gegen einen Widersacher aus der unteren Tabellenhälfte die Chance verpasst, den Verfolger Wallisellen abzuschütteln. Rümlangs Trainer Fabio Digenti nahm es gelassen: «Ich habe immer gesagt, dass die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden wird.» Ausserdem sah er im Vergleich zum 2:2 vor Wochenfrist bei Bassersdorf II «eine massive Steigerung in allen Belangen. Wir haben 90 Minuten lang gepowert, gekonnt kombiniert, sind gut vors Tor gekommen. Aber Niederweningen hat sich mit Händen und Füssen verteidigt – und das wirklich sehr gut gemacht.» Niederweningens Spielertrainer Patrick Eschler stufte den Punktgewinn aufgrund der vielen guten Chancen für Rümlang als glücklich ein, «aber mit einer solidarischenAbwehrarbeit und grossartigem Kampf von allen haben wir uns das nötige Glück auch verdient». Mit nur noch zwei Punkten Rückstand auf den Drittletzten Dielsdorf sei sein Team im Kampf gegen den Abstieg «wieder im Rennen, und das Momentum haben wir auch auf unserer Seite».

Embrach bremst Wallisellen

Rümlang konnte seinen Vorsprung auf Verfolger Wallisellen auf zwei Zähler ausbauen, weil die Glattaler ihrerseits zu Hause Embrach mit 0:1 unterlagen. Nach einer mageren ersten Halbzeit, während der sich die Partie weitgehend im Mittelfeld abspielte, drangen beide Teams nach dem Seitenwechsel deutlich öfter in den gegnerischen Strafraum ein. Das Tor des Tages erzielte in der 66. Minute Fidan Surlici – für die Gäste. Danach machten die Walliseller nach Kräften Druck, scheiterten aber immer wieder am Embracher Torhüter Jasko Osmanovic.

Glattfeldens starker Ersatz

Über «ein paar hervorragende Paraden unseres Goalies» freute sich auch Glattfeldens Trainer Roger Hummel nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Kloten. Dabei handelte es sich um den Ersatzkeeper Daniel Ebach, der den gesperrten Stammgoalie Yanick Zimmermann vertrat. «In der ersten Halbzeit haben wir mehr fürs Spiel gemacht, uns nach dem 2:0 etwas zurückgezogen», schilderte Hummel, «die Taktik ist aufgegangen.» Klotens Assistenztrainer Stipe Kelava bedauerte, dass die Gastgeber zum Teil sehr gut kombiniert hätten, es ihnen auf den letzten zehn Metern vor dem gegnerischen Tor aber an der nötigen Präzision im Abschluss gefehlt habe.

Dielsdorf zu zehnt besser

Der Drittletzte Dielsdorf verlor bei Seuzach II mit 1:2. Doch das nicht etwa, weil die Unterländer nach dem Platzverweis für Denis Simijonovic in der 51. Minute bei sommerlich heissen Temperaturen rund 40 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz standen. «Danach ist es eigentlich viel besser gegangen, in Unterzahl sind wir kompakter gestanden, haben zum 1:1 ausgeglichen und auch danach noch mehr vom Spiel gehabt», berichtete Dielsdorfs Trainer Kevin Zuber. Doch in der 83. Minute unterlief seinen Spielern ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, den die Seuzacher zu einem Konter nutzten und diesen mit dem 2:1-Siegtreffer abschliessen konnten. Dennoch gab sich Zuber zuversichtlich. «Jeder ist für den anderen gegangen und hat alles gegeben», meinte er, «irgendwann müssen wir für unsere intakte Moral auch einmal belohnt werden.» (Zürcher Unterländer)