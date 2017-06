Der FCZ feiert und sucht Spieler

Als der FCZ 1990 letztmals in die höchste Liga zurückgekehrt war, hielt sich die Begeisterung an der Limmat in Grenzen. Im entscheidenden letzten Spiel in Freiburg schafften die Zürcher dank einem 4:0 mit drei Toren Marco Grassis das Comeback in der Nationalliga A. Im Stade St-Léonard waren nur 2300 Zuschauer, danach folgte im Letzigrund noch eine Feier. Aber auch diese fand in überschaubarem Rahmen statt.Diesmal stand der Aufstieg des FCZ zwar schon lange fest und eigentlich hatte ja schon nach der überzeugenden Vorrunde niemand mehr wirklich daran gezweifelt. Trotzdem war die Begeisterung im Letzigrund viel grösser als 1990. 14 455 Zuschauer waren zum sportlich bedeutungslosen letzten Heimspiel gegen Wohlen gekommen. Das ist Saisonrekord für den FCZ, wobei die günstigen Eintrittspreise dazu beigetragen haben. Aber man wollte den Abschluss der Saison mit dem Aufstieg geniessen. Einen 3:0-Sieg gabs dazu. Aber ein Rekord für die Liga ist diese Zuschauerzahl nicht annähernd. Vor acht Jahren sahen 5000 mehr die Aufstiegsfeier des FC St. Gallen (mit Trainer Uli Forte) und nach einem 3:2 gegen den FC Winterthur. Der spielte an jenem Abend in der mit 19 500 Zuschauern ausverkauften St. Galler Arena übrigens ein letztes Mal unter Mathias Walther, neuerdings wieder GC-Sportchef.

Für den FCZ gabs zum Abschluss am Pfingstsamstag einen Pokal, den die Spieler fast so enthusiastisch in die Höhe stemmten wie einige Stunden später Real Madrid jenen der Champions League. Die Südkurve feierte sich und das Team den ganzen Abend. Als Erster durfte einer den Pokal halten, der gar nie gespielt hat. Nach 42 Jahren gab der legendäre Masseur und Materialwart Hermann Burgermeister seinen Abschied. Als er 1975 beim FCZ anfing, standen noch Legenden wie Karl Grob, Köbi Kuhn oder René Botteron im Kader. Zum Abschluss durfte Burgermeister nun einen Aufstieg feiern. «Es ist im Moment alles etwas schwer zu begreifen. Aber mein Herz bleibt beim FCZ und man wird mich weiterhin als Zuschauer im Stadion sehen», sagte er.

Auch eine Handvoll Spieler wurde verabschiedet, beispielsweise Oliver Buff, nach beeindruckender Kombination Schütze des 1:0. «Das ist für mich nach zwölf Jahren ein guter Abschluss», liess Buff wissen. Die Feierlichkeiten werden bald vergessen sein, in der Super League wird für den FCZ ein anderer Wind wehen. Mit dem aktuellen Kader kann man dort wohl den Klassenerhalt schaffen, mehr aber kaum. Doch wer die, nach Leiter Sport Thomas Bickel, «drei, vier Spieler» sein werden, die dem FCZ zu mehr helfen sollen, ist noch nicht bekannt. Innenverteidiger Martin Angha vom FC St. Gallen, ein ehemaliger FCZ-Junior, soll auf der Wunschliste stehen. Sicher ist, dass ein altgedienter FCZler zum Verein zurückkehrt: Der ehemalige Meisterverteidiger Florian Stahel (32) kommt vom FC Wohlen, allerdings in die U21 des FCZ – und als Mitarbeiter im «Verkauf Sponsoring».

Jacobacci und Schällibaum

Eine weit turbulentere Saison, als sie der FCZ hatte, wurde gleichzeitig in Wil beendet, auch sie mit einem Heimsieg: Die Wiler schlugen den FC Schaffhausen 2:1. Auch sie verabschiedeten vorher mehrere Spieler, aber auch den Trainer, Maurizio Jacobacci, der zwar nicht überrascht war, dass er gehen muss. Das wusste er, aber er meinte, das werde erst nach Pfingsten kommuniziert . . . Jacobacci wäre mit dem FC Wil abgestiegen, hätte sich der FC Le Mont nicht freiwillig zurückgezogen.

Dass er auf dem Feld zwei Punkte mehr holte als die Waadtländer, hätte ihm auch nicht mehr geholfen. Er wusste ja längst, dass ihm drei Punkte wegen Lizenzverfehlungen während der Zeit seines wirtschaftlichen Überlebenskampfes abgezogen würden. Auf dem Platz holte Jacobacci aus elf Spielen nur zehn Punkte, drei davon im Letzigrund gegen den FCZ. Vor ihm hatten in dieser Saison Ugur Tütüneker, Martin Rueda, Ronny Teuber und, für ein Spiel, Ercüment Sahin auf der Wiler Bank gesessen . . .

Im Bergholz ist der Trainerposten also wieder mal zu haben, Spekulationen um Ciri Sforza werden verbreitet. Auch in Wohlen suchen sie einen Nachfolger für Francesco Gabriele. Am meisten aber interessiert, was in Aarau aus der Analyse einer völlig enttäuschenden Saison wird. Mit sagenhaften 40 Punkten Rückstand auf den FCZ und auch 17 auf Servette, dessen 3. Rang sich die Aargauer als minimales Saisonziel vorgegeben hatten, war die Gesamtleistung der Aargauer so schwach, dass sehr überraschen würde, dürfte Trainer Marco Schällibaum im Amt bleiben. Man erinnert sich allerdings: Erst am 27. April verlängerte der FCA mit Schällibaum den Vertrag . . . ()