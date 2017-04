Der Routinier spürt den Frühling

Die Spannung an der Tabellenspitze der Gruppe 4 der 3. Liga verschärft sich.

Es hört sich ein wenig an wie ein Märchen. Kloten, das sich während der Winterpause deutlich verstärkt hat, führte gegen Leader Rümlang 1:0. Zehn Minuten vor Schluss. Dann wechselte Trainer Andreas Bockaj seinen Captain und defensive Lebensversicherung, Daniel Markovic, ein. Der 34-Jährige sollte helfen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der Mittelverteidiger weilte zuvor vier Monate im Ausland, frönte mit seiner Freundin seinem Hobby Reisen und war beim Rückrundenauftakt in ­Seuzach, bei dem die Flughafenstädter einen 4:1-Vorsprung verspielt hatten, nicht dabei.

Die Rechnung von Coach ­Bockaj ging gegen Rümlang vorerst jedoch nicht auf. Kloten kassierte, trotz Markovic und nach einer Roten Karte für Rümlangs Besnik Latifi in der 62. Minute, mit einem Spieler mehr auf dem Rasen in der 84. Minute das 1:1. Trotz des Ausgleichstreffers suchten die Gastgeber weiter den Sieg. In der 87. Minute kam es zu einem Einwurf auf Höhe der Rümlanger Strafraumgrenze. Der weit geworfene Ball, der noch verlängert wurde, landete beim kurz zuvor eingewechselten Markovic, der alleine vor dem Rümlanger Torhüter die Nerven behielt und den Ball über die Linie schiessen konnte. Danach klappte es bei Kloten auch in der Verteidigung, sodass ein wichtiger 2:1-Erfolg Tatsache wurde.

Dieses 2:1 war ein typisches Markovic-Tor. «Ich bin ein Teamplayer, ehrlich und hilfsbereit», sagt der Projektleiter einer Terrassen- und Balkonbedachungsfirma über sich selbst. «Daniel Markovic ist ein Captain, wie sich ihn jeder Trainer wünscht», berichtet Klotens wichtiger Assistenztrainer Stipe Kelava über seinen Schützling (siehe Kasten). Obwohl Kloten dank Markovics Tor eine Zehe in die 2.-Liga-Aufstiegstür stellen konnte, bricht Linksfüsser Markovic bezüglich dieses Themas nicht in Euphorie aus. «Natürlich möchte jeder Sportler aufsteigen, so auch wir. Aber nach den vielen Spielerwechseln in der Winterpause müssen wir vielleicht noch mehr zusammenwachsen.» Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Markovic ergänzt: «In der Saison 2017/18 spätestens wird der Aufstieg in die 2. Liga bei uns ein ­Thema sein.»

Aufstieg mit Kloten 2003

Daniel Markovic ist einer der wenigen Klotener, die wissen, wie man aufsteigt – und dann erst noch mit dem FC Kloten. Das tolle Ereignis für die Flughafenstädter ereignete sich 2003. Der Trainer hiess Martin Grimm, Mar­kovics Mitspieler waren unter anderem Denis Alic, Tobias Hintermann, Nicolas Wicht oder Enrico Serio. Nach der Promotion begab sich der damals 20-jährige Markovic auf eine spannende Reise. Er heuerte beim FK Sloboda Tuzla in Bosnien an und unterschrieb beim bosnischen «Premijer-Liga-Klub» einen Dreijahresvertrag als Profi. Dort spielte der 1,83 m grosse Defensivakteur regelmässig vor 3000 bis 6000 Zuschauern. Beim Uefa-Intertoto-Cup-Spiel gegen Spartak Trnava in der Slowakei waren gar 15 000 Fans im Stadion. Ein Knorpelbruch im Fussgelenk stoppte aber die Karriere des Verteidigers. Ende 2005 kehrte er in die Schweiz zurück und war knapp vier Jahre für Pajde Möhlin in der 2. Liga ­aktiv. Markovic hatte eine Verbindung zu diesem Klub, weil er den kroatischen Fussballstar Ivan Rakitic seit vielen Jahren persönlich kennt. Markovic über den Champions-League-Sieger 2015 mit Barcelona, der beim FC Basel gross geworden war: «Ich kenne Ivan von klein auf. Trotz seiner immensen Erfolge ist er menschlich immer der gleich tolle Mensch geblieben.»

2009 kehrte Markovic nach Kloten zu seinem Stammverein zurück. Daniel Johner und Gregor Marti waren seine Trainer. Danach folgten Davide Cerullo, Markus Nyfeler, Stipe Kelava und Andi Bockaj. Vom aktuellen Duo Bockaj/Kelava hält Markovic sehr viel. «Andi kann uns hervorragend motivieren, er ist ein Trainerfuchs, während Stipe top organisiert ist», berichtet der ­Spieler. Energiebündel Daniel Markovic, der «Dansche» gerufen wird, hat im Fussball und im FC Kloten viel erlebt. Vielleicht gibts nun im Herbst seiner Karriere einen weiteren Frühling in Form eines zweiten Aufstiegs? Der 34-jährige Routinier wird ­alles dafür geben.

Stipe Kelava über Daniel Markovic

Der enorm wichtige Klotener Assistenztrainer Stipe Kelava kennt Captain Daniel Markovic seit vielen Jahren. Der Coach ist voll des Lobes über den 34-Jährigen. «Daniel Markovic ist ein Captain, wie sich ihn jeder Trainer wünscht. Er ist vor den Trainings und Spielen immer als Erster vor Ort, oft sogar vor den Trainern, und nach den Anlässen ist er fast immer der Letzte, der nach Hause geht. Nach den Trainings und Spielen haben es die jungen Spieler oft eilig, nach Hause oder noch in den Ausgang zu gehen, doch Markovic bleibt immer auf ein Getränk, um dabei das Erlebte nochmals Revue passieren zu lassen. Durch seine Erfahrung und das Dirigieren als Mittelverteidiger auf dem Feld ist er ein verlängerter Arm von uns Trainern. Mit seinen 34 Jahren ist er deutlich älter als die Jüngsten in der Mannschaft. Dani hat viel dazu beigetragen, die vielen Jungen zu integrieren, und kümmert sich um diese wie ein Vater. Er kann aber auch laut werden, wenns sein muss und es traut sich dann keiner zu widersprechen. Seine Teamkollegen hören ihm zu und können von ihm profitieren. Markovic hat wegen einer Weltreise die ganze Rückrundenvorbereitung und das Trainingslager verpasst. Aus der Ferne hat er sich aber immer wieder erkundigt, wie es so läuft, vor allem nach den schlechten Resultaten in den Testspielen. Bei diesen Trainingspartien hat man gesehen, dass Teamleader Markovic auf dem Platz fehlt und viele haben seine Rückkehr herbeigesehnt. Warum? Das hat Daniel Markovic vor einer Woche bewiesen, als er bei seinem ersten Spiel 2017, nach seiner Rückkehr von einer viermonatigen Weltreise und nach nur einem Training, als Einwechselspieler das siegbringende Tor zum 2:1 gegen Tabellenführer Rümlang schoss. Auf dem Platz ist der Verteidiger ein unermüdlicher Kämpfer und Antreiber. Er ist wegen seines starken linken Fusses aber auch technisch versiert." (Zürcher Unterländer)