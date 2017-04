Der Super-League-Fussballer fühlt sich in Embrach wohl

Rückblende: Vor acht Jahren spielte der schweizerisch-italienische Doppelbürger De Filippo als Junior des FC Zürich in der Schweizer U-16-Nationalmannschaft. Seine damaligen Teamkollegen hiessen Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Pajtim Kasami und Josip Drmi?, die ein Jahr später überraschend U-17-Weltmeister geworden sind. Giuseppe De Filippo gehörte nicht mehr zum glorreichen WM-Kader, weil er bereits als Junior von heimtückischen Verletzungen heimgesucht wurde. Die Blessuren mündeten 2012 gar in einen Ermüdungsbruch. Das heisst, dass in einem Knochen im Schienbein ein Riss entstanden war.

De Filippo verspürte Schmerzen beim Sprinten, Rennen oder Treppenlaufen. «Es war, wie wenn ein Stromschlag ununterbrochen das Schienbein hoch- und runterfährt», erinnert er sich. Ein zweiter Ermüdungsbruch folgte. Beide liess er ohne Operation auskurieren. Der Profi durfte zwischenzeitlich wochenlang keinen Sport treiben. De Filippo hatte als Fussballer aber auch gute Momente. Wenn er keine Schmerzen verspürte, glänzte der Stürmer oder Spielmacher im Training des FC Zürich. Trainer Urs Meier wechselte den 1,77 m grossen Youngster sogar einmal in einem Super-League-Spiel in Lausanne ein. Damit das Talent mehr Spielpraxis erhält, wurde es 2014 vom FCZ zum Challenge-League-Verein Wohlen, das zu dieser Zeit von keinem Geringeren als Ciriaco Sforza trainiert wurde, transferiert. Das fussballerische Glück währte aber nicht lange. Es folgte im Februar 2015 ein dritter Ermüdungsbruch. Diesmal entschieden sich die Ärzte zu einer Operation im rechten Schienbein, die im März erfolgte. «Am Anfang hat es noch gut ausgesehen. Von März bis September habe ich eine Rehabilitation mit Aufbauphase betrieben», klärt De Filippo auf.

Zahlreiche Verletzungen

Im September 2015 stieg er wieder ins Mannschaftstraining beim FC Zürich U21 ein. Der Heilungsverlauf war gut, sodass er die letzten sieben Meisterschaftspartien der Vorrunde bestreiten konnte. In denen erzielte der schnelle und technisch versierte Stürmer noch fünf Tore.

Im Januar 2016, während des Absolvierens des Sportferienprogramms, wurde De Filippo indes erneut von Blessuren gestoppt. Deshalb wurde Anfang Februar 2016 sein Vertrag mit Einwilligung des FC Zürich aufgelöst. Giuseppe De Filippo, der bei seinen Eltern in Winterthur wohnt, heuerte durch einen Bekannten beim interregionalen Zweitligisten Sirnach an. Dort war Jürg Stücheli Trainer. Die beiden verstanden sich fussballerisch und menschlich blendend. «Weil ich in Sirnach nur drei- statt siebenmal in der Woche trainierte, haben meine Schmerzen deutlich nachgelassen, sodass ich wieder spielen konnte», blickt der Angreifer zurück.

Als Stücheli auf diese Saison hin zum Unterländer Drittligisten Embrach wechselte, folgte ihm De Filippo. Der mittlerweile 24-Jährige kann seine immense Erfahrung im Spitzenfussball in Embrach sogar als Assistenztrainer weitergeben. Die Embracher sind darob begeistert. «Giusi ist ein familiärer, kollegialer, auf­geschlossener und herzlicher Mensch. Er passt bestens zu uns», sagt Captain Riccardo Nuzzi. Sportchef Toni De Carlo ergänzt: «Obwohl De Filippo oft gefoult wird, bleibt er ruhig. Er ist eine grosse Persönlichkeit.» Der ehemalige Super-League-Spieler gibt die Komplimente zurück: «Ich spiele jetzt in Embrach meist ganz vorne im Sturm. Ohne die Hilfe meiner Mitspieler hätte ich in dieser Saison noch keine 18 Meisterschaftstore auf meinem Konto.»

Rundum zufrieden

Die Embracher müssen nicht Angst haben, dass ein Verein aus einer höheren Liga ihnen ihren Ausnahmespieler abwerben wird. «Wenns kalt und der Boden hart ist, spüre ich zum Teil wieder Schmerzen, und deshalb kann ich nicht öfter als dreimal in der Woche trainieren», räumt De Filippo ein. Zudem sei ihm seine Ausbildung zum Maurer sehr wichtig. «Morgens um halb sieben stehe ich bereits im Magazin und eine halbe Stunde später auf der Baustelle», berichtet er. Es gebe schon Tage, die ihn körperlich forderten, fügt er an.

Trotz des gedrängten Tagespensums und der verpassten Fussballerkarriere ist Giuseppe De Filippo glücklich. Der Juventus-Turin-Fan freut sich über die sensationellen fussballerischen Auftritte seiner ehemaligen Teamkollegen Rodriguez, Xhaka, Seferovic, Kasami sowie Drmi? und Co. und er fährt gerne mit seiner Ducati 950 ccm durch schöne Landschaften. Ein Aufstieg mit dem FC Embrach steht indes (noch) nicht zuoberst auf seiner Wunschliste. «Wir nehmen Spiel für Spiel», meint er zu diesem Thema. «Aber wenn es eintreffen würde, würde mich das sicher glücklich machen», fügt er vielsagend an. (Zürcher Unterländer)