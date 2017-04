Ein Punkt für den FCW gegen Wil

Es waren zwei verschiedene Gesichter, das der FCW den 3100 Zuschauern auf der Schützenwiese zeigte. Ein ziemlich blasses in der ersten Halbzeit, nach der die Winterthurer froh sein mussten, nur 0:1 im Rückstand zu liegen. Dafür aber ein kämpferisches nach der Pause, was ihnen ermöglichte auszugleichen und damit wenigstens einen Punkt zu holen.

Ein Fehler von Guillaume Katz, der den Ball zu leicht verlor, ermöglichte Samir Fazli nach zehn Minuten das 1:0 für Wil. Die St. Galler waren vor der Pause die klar bessere Mannschaft und hätten höher führen müssen. Erhan Yilmaz vergab die beste Möglichkeit zum 2:0.

Nachdem die Winterthurer von einigen Pfiffen in die Pause begleitet worden waren, steigerten sie sich deutlich. Insbesondere in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit machten sie viel Druck. Nach einer Stunde verpasste erst Manuel Sutter das 1:1. Seinen Heber konnte Wils Goalie Steven Deana mit den Fingerspitzen gerade noch abwehren. Kurz darauf war der Ausgleich Tatsache: Luca Radice erzielte ihn mit einem Schuss via Lattenunterkante in einem Moment, als die meisten mit einem Pass rechneten.

Der FCW war danach bemüht, den Sieg doch noch einzufahren, der im Abstiegskampf so wichtig gewesen wäre und der insbesondere auch Wil in Bedrängnis gebracht hätte. Aber das Team von Maurizio Jacobacci erholte sich schnell vom 1:1 und stand danach relativ sicher. Und es hatte noch zwei ganz grosse Chancen, das Spiel zu gewinnen: In der 69. Minute prallte ein 30-Meter-Schuss von Etienne Scholz von der Latte zurück und eine Viertelstunde vor Schluss scheiterte Yilmaz aus bester Position.