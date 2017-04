Ein vielversprechender Arbeitssieg

Der grosse Abwesende vorneweg: Die Rafzerfelder mussten gegen Schaffhausen kurzfristig ohne ihren erkrankten Ausnahmestürmer Robin Küderli antreten. Zudem fehlte ihnen ab der 9. Spielminute Daniel Riesen. Der zuverlässige Innenverteidiger erklärte seine frühzeitige Auswechslung mit einer Magenverstimmung: «Mit jedem Schritt wurde es schlimmer, so konnte ich unmöglich weiterspielen.»

Die beiden Spitzenmannschaften liessen sich zu Beginn gegenseitig wenig Raum. Der Ball zirkulierte mehrheitlich zwischen den beiden Strafräumen und so bekamen die 250 Zuschauer vorerst keine nennenswerten Torchancen zu sehen. In der 34. Minute nutzten die Schaffhauser ihre erste Gelegenheit zur Führung auch gleich aus. Der schnelle Stürmer Dario Somma entwischte der Rafzerfelder Hintermannschaft und liess Torhüter Marco Bolliger keine Abwehrchance. Drei Minuten vor dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber zum 1:1 ausgleichen. Rafzerfelds hängende Spitze Andon Zaturoski erzielte das Tor nach einem misslungenen Befreiungsschlag der Schaffhauser.

Schaffhausen zu zehnt

Wenige Sekunden vor der Pause schickte Schiedsrichter Ekrem Ince den Schaffhauser Alec Mégel nach einem Notbremsefoul unter die Dusche. Der Rafzerfelder und ehemalige Challenge-League-Spieler Remo Hauser erklärte nach Spielschluss: «Diese Rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt. Den spielstarken Schaffhausern hat in der zweiten Hälfte ein wichtiger Abwehrspieler gefehlt.»

Nach der Halbzeit gerieten allerdings zuerst die Rafzerfelder in Bedrängnis: Torhüter Marco Bolliger verhinderte mit einem starken Reflex die Schaffhauser Führung. Nach dieser Schrecksekunde dominierten die Einheimischen dann aber die Partie und kamen nahezu minütlich zu Torgelegenheiten. Zuerst prallte ein Flachschuss von Raphael Roduner nur an den Aussenpfosten. Danach scheiterten Nicolas Krähenbühl und wiederum Roduner am Torwart der Munotstädter.

Eine Viertelstunde vor Spielschluss erzielte schliesslich der soeben eingewechselte Yannik Flütsch bei seinem ersten Ballkontakt das vermeintliche zweite Rafzerfelder Tor. Doch der Unparteiische liess zum Entsetzen der Mannschaft von Trainer Gianluca Pasanisi weiterspielen. Für den 19-jährigen Flütsch war der Fall klar: «Der Ball ist ganz knapp hinter der Torlinie gelandet. Ein reguläres Tor wurde uns aberkannt.»

Flütsch spekuliert richtig

In der Nachspielzeit schlenzte der Schaffhauser Simon Gmür einen Freistoss aus 16 Metern an die Unterlatte des Rafzerfelder Gehäuses. Der darauffolgende Gegenstoss aber brachte Rafzerfeld das viel umjubelte Siegestor. Der 43-jährige Routinier Euclides Cabral schlug das runde Leder in Richtung Strafraum. Dort nutzte Yannik Flütsch die Unsicherheit des Torhüters aus und schob den Ball ins verlassene Schaffhauser Tor. Der glückliche Torschütze strahlte nach Spielschluss und erklärte: «Ich habe beim Gegner auf ein Missverständnis gehofft und richtig spekuliert.» Zum weiteren Saisonziel meinte der Offensivspieler: «Jetzt wollen wir definitiv bis am letzten Spieltag oben bleiben.» Auch Captain Stefan Spühler, der bereits seine siebzehnte Saison für die Rafzerfelder bestreitet, äusserte sich zuversichtlich: «Wir haben das Glück auf unsere Seite gezwungen. Nach diesem verdienten Sieg stehen unsere Chancen für einen Aufstieg in die 2. Liga gut.»

Rafzerfelds Trainer Gianluca Pasanisi lobte seine Equipe: «Gegen diesen spielstarken Gegner haben wir den Sieg erkämpft. Wir sind sehr kompakt gestanden. Zudem haben wir uns in der zweiten Halbzeit unzählige Torchancen herausgespielt.» Besonders gefallen hat dem 39-Jährigen der Teamgeist: «Ein solcher Arbeitssieg ist nur möglich, wenn alle zusammenhalten.»

(Zürcher Unterländer)