«Erfolg ist das Produkt einer Entwicklung»

Jürg Stücheli, Sie haben 1999 als Trainer Wülflingen in die 1. Liga geführt. Was bewog Sie, jetzt beim Drittligisten Embrach das Traineramt zu übernehmen?

Jürg Stücheli: Die Gespräche mit Embrach waren gut. Ich spürte dabei, dass der Verein mich un­bedingt haben wollte. Zudem stimmt für mich in Embrach das Gesamtpaket. Der Klub wird seit Jahren vorbildlich geführt und die Fussballplatz-Infrastruktur wird in der kommenden Saison ausgebaut.

Was für einen Fussball lassen Sie in Embrach spielen?

Möglichst einen erfolgreichen, hoffe ich .?.?. (schmunzelt) Unsere Grundordnung wird ein 4-5-1 sein, das sich bei eigenem Ballbesitz in ein 4-3-3 umwandelt. Das heisst, dass sich unsere beiden Flügel bei Ballbesitz des Gegners zurückfallen lassen. Das Herz der Mannschaft soll das Mittelfeld sein, mit möglichst viel Ballbesitz, aber natürlich muss gegen vorne etwas gehen, sodass wir für den Gegner gefährlich werden.

Gibt es Trainer, die Sie ­bewundern?

Ja, sicher. Im Fussballbereich sind dies Lucien Favre und Alex Ferguson. Bei Favre imponierte mir, wie er aus durchschnittlichen Spitzenteams wie dem FC Zürich, Hertha BSC und Mönchengladbach enorm starke Spitzenteams geformt hat. Ich hatte 2006 das grosse Glück, ein Trainerduell gegen Favre bestreiten zu dürfen. Mit Phönix sind wir Cupsieger des Fussballverbandes der Region Zürich geworden. Damit haben wir uns für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifiziert. Wir erhielten ein Traumlos, den aktuellen Schweizer Meister und Cupsieger FC Zürich mit Spielern wie Raffael, Xavier Margairaz, Blerim Dzemaili, Gökhan Inler oder Cesar. Zudem bin ich persönlich ja auch noch FCZ-Fan. 4500 Zuschauer sind für diesen Match auf die Schützenwiese gekommen. Das Spiel haben wir 0:11 verloren. Das war kein Problem, denn der FCZ war damals die Nummer 1 in der Schweiz. Wie Favre hatte auch Ferguson in Manchester zu Beginn keinen durchschlagenden Erfolg. Der Verein hat aber am Trainer festgehalten und die Geduld hat sich ausbezahlt. Manchester wurde unter Ferguson zum Serienmeister und zweimaligen Champions-League-Sieger. Nicht nur im Fussball gibt es grossartige Trainer, sondern auch in anderen Sportarten. Ich denke da zum Beispiel an den Davoser Eishockeytrainer Arno Del Curto. Der 60-Jährige ist ein faszinierender Mensch und enormer Sportexperte, seit 20 Jahren beim gleichen Klub tätig und dort sehr erfolgreich. Eindrücklich ist auch, wie lange die Spieler durchschnittlich bei Davos, einem doch abgelegenen Ort, unter Vertrag stehen. Die scheinen gerne unter Del Curto zu spielen.

Der Wohlfühlfaktor, ist der ­wichtig für einen Trainer?

Ja, auf jeden Fall. Aber man muss unterscheiden zwischen Trainings und Spiel, in denen es seriös und hoch konzentriert zu und her gehen muss, und der Zeit daneben, wo der gemütliche Teil nicht fehlen darf. Ich denke, dass wir uns glücklich schätzen können, in einem Land wie der Schweiz leben zu dürfen. Und das will ich auch ausstrahlen und mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, geniessen können. Die Sache kann aber komplex sein. Denn für die gute Stimmung sorgt auch der sportliche Erfolg, und der ist nur durch harte Arbeit zu erreichen. Bevor man ernten kann, muss man säen.

Geerntet haben die Teams unter Ihnen als Fussballtrainer in grosser Menge.

Ich bin sicher zufrieden damit. In 22 Trainerjahren durfte ich sechsmal aufsteigen und vier meiner fünf Klubs waren nach meinem Engagement sportlich besser aufgestellt.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Das sind mehrere Faktoren. Zum einen bin ich recht belastbar. Ich habe während meiner Trainertätigkeit immer zu einhundert Prozent gearbeitet. Zum anderen ist es die Freude, Trainer sein zu dürfen. Wenn ich einmal keine Lust mehr verspüre, zum Training zu gehen, dann höre ich auf. Dazu kommt meine Lebenseinstellung. Ich denke, dass man einen gewissen Druck auch positiv sehen und daran wachsen kann. Und natürlich schätze ich die vielen tollen menschlichen Kontakte, die ich dank meiner Tätigkeit im Fussball habe.

Welches war Ihr faszinierendstes fussballerisches Erlebnis, ­abgesehen vom Cupspiel gegen den FCZ?

Das Spiel gegen den FCZ betrachtete ich von Anfang an als Dessert. In der Meisterschaft kommt mir die Partie in Alle 1999 in den Sinn. Es ging um den Aufstieg in die 1. Liga. Das Hinspiel bei uns in Wülflingen ging 1:1 aus. Die Jurassier gingen in Führung, ehe Simon Sager mit einem sensationellen Fallrückzieher für uns traf – nicht nur deshalb freue ich mich auf das Meisterschaftsspiel vom Samstag mit Embrach gegen Wülflingen, weil Simon der aktuelle Trainer von Wülflingen ist und mir mein langjähriger Verein Wülflingen noch immer sehr nahe ist. Zurück in die Vergangenheit: Beim Rückspiel in Alle 1999 waren 1500 Zuschauer anwesend. Alle hatte mehrere französische Grenzgänger in seiner Mannschaft, man munkelte, dass die früher in Frankreich als Profis gespielt haben. Trotzdem haben wir gewonnen und sind in die 1. Liga aufgestiegen. Gegen drei-, vierhundert Winterthurer haben uns nach Alle begleitet und uns sensationell unterstützt, was uns sehr geholfen hat.

Was waren Sie selber für ein Fussballer?

Meine Juniorenzeit habe ich beim FC Winterthur im Nachwuchs gemacht. Danach habe ich zu Nachbar Veltheim gewechselt, wo ich als Aktiver 1988 in die 1. Liga aufgestiegen bin. Von 1991 bis 1994 spielte ich bei Zweitligist Dübendorf, danach kehrte ich als Spielertrainer von Wülflingen in meine Heimatstadt Winterthur zurück. Ich spielte meist als rechter Flügel. Sehr wahrscheinlich hab ich das nicht so schlecht gemacht. Trainer Old­rich Svab wollte mich zu Brüttisellen holen, das eben in die NLB aufgestiegen war.

Erlebten Sie als Trainer auch Misserfolge?

Das auch, ja. Dass ich sportlich 2014 mit Oberwinterthur in meiner ersten Saison dort von der 2. in die 3. Liga abgestiegen bin, ist nicht tragisch. Denn Erfolg ist meist das Resultat von langfristiger Arbeit. Aber die Querelen in der Saison nach dem Abstieg und zu Beginn der Folgesaison waren in menschlicher Hinsicht sehr unangenehm, sodass ich im Oktober 2015 mein Amt niedergelegt habe. Im April 2016 demissionierte ich zudem beim interregionalen Zweit­ligisten Sirnach bereits nach vier Meisterschaftspartien mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen. Kurz vor mir ist der Sportchef gegangen. Es herrschte ein Chaos im Klub, sodass ich meinen Job nicht mehr verantwortungsbewusst ausüben konnte.

Wie schwer treffen Sie als ­erfolgsverwöhnten Sportler ­solche Rückschläge?

Es gibt da zwei Ebenen. Die sportliche und die menschliche. Die sportliche ist nicht tragisch, denn für mich ist langzeitiges Arbeiten wichtig und aussagekräftig. Leider gibt es Vereine, die den kurzfristigen Erfolg wollen. Die menschliche Ebene dagegen hat schon eine riesige Bedeutung. Die Trainer investieren viel in ihr Team, so wie die Vereinsverantwortlichen auch. Und wenn man da von gewissen Leuten enttäuscht wird, kann das psychisch schon belastbar sein. Seit den zwischenmenschlichen Querelen in Oberwinterthur vor rund zwei Jahren leide ich unter Tinnitus, das heisst, ich höre ständig ein Pfeifen im Ohr. Das kann unangenehm sein. Aber ich kann sehr gut damit umgehen.

Wie schaffen Sie das?

Wie bereits erwähnt. Ich bin von Natur aus ein Mensch mit positiver Einstellung. Ich freue mich über das halb volle Glas, statt dass ich mich über das halb leere ärgere. Es geht vielen Menschen auf dieser Welt viel schlimmer als mir, ich kann das ausblenden. Ich fühle mich auch sehr wohl bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich seit 25 Jahren arbeite. Zudem habe ich Glück mit meiner Partnerin, denn auch sie frönt dem Fussball und versteht meine vielen Abwesenheiten.

Ihre Ziele mit Embrach?

Das Team hat in der vergangenen Saison in der letzten Meisterschaftsrunde noch gegen den Abstieg in die 4. Liga gespielt. Natürlich wollen wir uns in dieser Saison verbessern.

Einen kometenhaften Aufstieg wie in Wülflingen trauen Sie ­Embrach nicht zu?

Erfolg ist meist das Produkt einer Entwicklung, kurzfristiger Erfolg kann gefährlich sein. Meine Recherchen haben ergeben, dass fast 80 Prozent der Aufsteiger im Regionalfussball in den vergangenen Jahren gleich wieder abgestiegen sind. Das wollen wir nicht.

Jürg Stücheli – Sechs Aufstiege und zwei Abstiege

Jürg Stücheli lebt in Kollbrunn mit Partnerin Susanna Messina und ist Vater von Celine (24 Jahre) und Joel (20). Der 52-Jährige arbeitet in Dübendorf als Abteilungsleiter. Als Aktiver stieg der ehemalige Flügel 1988 mit Veltheim in die 1. Liga auf. Als Trainer war er acht Jahre lang bei Wülflingen tätig (1994-2002), zwei bei Uster (2002-04) und neun bei Phönix (2004-13). Danach vom 1. 7. 2013 bis 6. 10. 2015 bei Oberwinterthur und vom 1. 1. 2016 bis 6. 4. 2016 bei Sirnach in der 2. Liga interregional. Insgesamt gelangen Stücheli als Trainer sechs Aufstiege (Wülflingen 4. bis 1. Liga), Phönix (3. bis 2. Liga interregional) und Uster (2. Liga bis 2. Liga interregional). Mit Phönix Seen (2013) und Oberwinterthur (2014) stieg er indes ab.

(Zürcher Unterländer)