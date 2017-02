Fast ein neues Team im FC Dielsdorf

Dielsdorf belegt in der Gruppe 4 der 3. Liga als Ranglistenelfter den ersten Abstiegsplatz. Lediglich neun Punkte aus elf Partien hat das Team aus dem Bezirkshauptort im vergangenen Herbst gewonnen. Die schlechte Bilanz bewog den Vorstand dazu, Trainer Giuseppe Vaneria zu entlassen. Coach Vaneria hatte erst im Sommer 2016 das stark veränderte Team übernommen und intensiv, und zum Teil erfolgreich, an einem nachhaltigen Defensivkonzept gearbeitet.

Tempi passati. In seinem Wohnort Dielsdorf arbeitete seit Monaten der ehemalige Challenge-League-Fussballer Kevin Zuber als Nachwuchstrainer derA- und F-Junioren. Kevin Zuber ist der Bruder von Hoffenheim-Profi Steven Zuber. Kevin Zuber ist erst 26 Jahre alt, musste seine Karriere aber wegen Herzproblemen und einer späteren Rückenoperation früh beenden. Zuber ist im Besitz des C-plus-Trainerdiploms. Im April wird er die Prüfungen zum B-Diplom absolvieren.

Ex-GC-Spieler in der Erlen

Gleichberechtigter neuer Trainer des Dielsdorfer Fanionteams mit Kevin Zuber wird Marcello Petrone sein. Der 44-jährige Petrone hatte im Verein bereits mehrere Ämter ausgeübt. Vom Leiter Sportchef Aktive bis hin zu Funktionen im Juniorenbereich. «Primär wollen wie den Ligaerhalt sichern. Natürlich beabsichtigen wir auch, so schnell wie möglich Konstanz in unsere Leistungen zu bringen», sagt Zuber zu den Zielen des neuen Trainerduos in der Erlen.

Prominentester der 19 Zuzüge in Dielsdorf ist der 24 jährige Denis Simijonovic, der 8 Spiele in der Super League für die Grass­hoppers und deren 36 in der Challenge League bestritten hat. Der Bülacher gab im vergangenen Jahr ein kurzes Gastspiel beim Drittligisten Embrach, bevor er zu Schwamendingen weiterzog. Denis Simijonovic nimmt nach Dielsdorf seinen Bruder Viktor mit, der ebenfalls ein vielversprechendes Talent war, aber durch Verletzungen gebremst wurde.

Dielsdorf hat neben zahlreichen Zuzügen aber auch viele namhafte Abgänge hinnehmen müssen, insgesamt sind es 18. Wie zum Beispiel die Ausnahmespieler Fitim und Veprim Krasniqi (beide Galaxy Zürich) oder der als Arzt arbeitende Melky Schenker Ngu, der zu Zug 94 wechselte . Auch die Gebrüder Roberto und Gionni Cipriano, Dalyan Dobberstein, Daniel Hernandez, Azem Suljemani, Xhan Sylqevci, Anton Wenzler, Pasho Lesi, Bujar Alabaku, Hector Blanco, Miguel Angelo Ferreira Martins, Boletin Hasani, Sandro Lovato, Jessie James Melad oder Sabino Prota hinterlassen im Bezirkshauptort eine fussballerische Lücke.

Tanner holt Zumberovic

Geblieben sind vom Dielsdorfer Kader der Vorrunde lediglich die talentierten Fabian und Patrick Lüthi sowie Christopher Pridnig und Goalie Tim Surber. Das neue Dielsdorfer Team der Rückrunde 2016/17 sollen die erfahrenen ­Patrick Müller, Edi Frei, Christopher Pridnig, Severin Schiegg, Denis Simijonovic, Elmond Xhuli und Ardian Zumberi führen.

Nicht nur in Dielsdorf gabs Transferaktivitäten. So holte zum Beispiel Zweitligist Bassersdorf mit seinem neuen Trainer Marco Tanner von seiner zweiten Mannschaft den ehemaligen Erstligaspieler Jimmy Zumberovic zurück. Bülach verlor Gianluca Bortoluzzi an Regensdorf und Denis Videcnik an Rümlang. In Brüttisellen musste Alessandro Salluce verletzungsbedingt aufhören und Niederweningen konnte den starken Kaya Straub reaktivieren. ()