Freude, Eifer und Feuer beim Letzten

Die Vorrundenbilanz für NLB-Aufsteiger Kloten sieht trist aus. Nur ein Punkt, immerhin gegen den Tabellendritten FC Zürich Nachwuchs, resultierte aus den ersten zehn Meisterschaftsspielen. Die Vorbereitung auf die heute Samstag beginnende Rückrunde, um 18 Uhr zu Hause gegen den Leader Aarau, verlief ebenfalls nicht optimal. Obwohl die Klotenerinnen bereits seit dem 12. Januar dreimal wöchentlich trainieren, standen sie bis vor wenigen Tagen noch nie auf Rasen. Die Kältewelle mit viel Schnee im Januar spielte Trainer Peter Wartmann, seinem Trainerstab und den Frauen nicht in die Karten.

Aber die Moral und die Stimmung innerhalb des Teams sind so gut, dass sich die Klotenerinnen durch nichts beirren lassen. Im Gegenteil. Sie finden überall noch einen positiven Aspekt. So sagt etwa Verteidigerin Valeria Vock zu den Trainings während des Januars: «Auf unserem Kunstrasen lag meistens Schnee. Es war anders zum Trainieren und zum Teil etwas unangenehm. Aber es war auch lustig, weil wir dauernd ausrutschten.» Den ­Klotener Kunstrasen benutzen konnte Trainer Wartmann indes nur einmal in der Woche, die Rasenplätze gar nie. Der erfahrene Coach aber war bei seinen drei wöchentlichen Übungseinheiten innovativ. «Wir haben bei einer Spezialistin mit Fun-Tone wichtige Bewegungsabläufe trainiert. Die Ausdauer haben wir mit Waldläufen geschult.» Ein Haupt­augenmerk hat der Trainer auf die Schnelligkeit gelegt, das Hauptmanko während der Vorrunde: «Wir haben viel mit Gummibändern gearbeitet, um die nötige Spritzigkeit zu verbessern.»

«Perfekter geht es nicht»

Vor acht Tagen ist das Team für fünf Tage ins Trainingslager nach Malaga geflogen. 21 Spielerinnen der ersten und vier der zweiten Mannschaft waren im Süden ­Spaniens dabei. Dazu die Trainer Wartmann, seine Assistenten ­Beni Deuber und Giuseppe Zizza, Masseur Nino Natale, Goalie­trainer Volker Sommer sowie der technische Leiter Silvio Grande. «Wir hatten alles, was man braucht, perfekter geht es nicht», berichtete Peter Wartmann erfreut. Wichtig war für die Verantwortlichen auch, dass die Spielerinnen in Malaga endlich auf Rasen trainieren konnten. Die Zeit in Spanien ist schnell vorbeigegangen. Die Klotenerinnen wurden ebenso taktisch geschult – wie sie offensiv und defensiv ­stehen müssen. Zudem wurden Standards geübt.

In der Rückrunde wird Kloten seinem offensiven Spielstil in einem 4-4-2-System treu bleiben. «Wir wollen, auch wenn wir der Aufsteiger sind, nicht einfach hinten reinstehen, sondern mitspielen», betont Wartmann. Verstärkt wird das Team ab sofort von der 21-jährigen Murielle Saxer, die auch schon bei GC in der NLA gespielt hat. Obwohl die Klotenerinnen früher als in den Jahren zuvor zum Training gebeten wurden, hat die Schinderei Spass gemacht. Verteidigerin Sandrine Aubert erzählt: «Die Kälte und die garstigen Verhältnisse im Januar haben uns nichts ausgemacht. Wir sind gerne ins Training gegangen. Natürlich hatten wir im vergangenen Herbst eine Niederlagenserie. Aber wir wollen das Beste daraus machen.»

Captain Sabrina Bodenmann fordert: «Wir wollen hinten besser stehen und vorne kaltblütiger sein. Das Wichtigste ist, dass wir als Team funktionieren und un­ser Bestmögliches geben.» Die 25-Jährige fügt unmissverständlich hinzu: «Wir geben uns mit diesem einen Jahr in der NLB nicht zufrieden.» (Zürcher Unterländer)