Gewiefter Tüftler mit vielen Talenten

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung von Bassersdorf II aufden Tabellenvorletzten Niederweningen. Der 6:4-Sieg, nach einem 1:3-Rückstand, in Oberglatt besiegelte am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt für Trainer Paolo Ambula und sein junges Team.Das Aufatmen beim Coach war gut hörbar und typisch für seine bescheidene Art. «Es war unser erster Sieg in der Rückrunde», berichtete er nüchtern – er hätte wegen des relativ früh geschafften Ligaerhaltes für einen Aufsteiger auch laut jubeln können. Aber der 50-jährige Ambula betrachtet meist das Ganze, schliesslich will er seine Akteure weiterbringen. «Die Ausbildung der jungen Spieler steht im FCB-Nachwuchs im Vordergrund», betont er. Obwohl sein Team beachtliche Resultate vorweist, auch während der lange sieglosen Rückrunde, in der es unter anderem ein 2:2 gegen Tabellenführer Rümlang, je ein 0:0 gegen die starken Kloten und Embrach sowie ein 2:2 in Glattfelden gab, hat für den Coach sein Team am25. September 2016 bei der1:2-Niederlage in Kloten seine bisher beste Saisonleistung abgeliefert. «Wir waren in Kloten das bessere Team. Spielerisch und taktisch haben wir da auf sehr hohem Level gespielt», blickt der Vater der Söhne Alessandro (20) und Simone (18) zurück.

«Konstruktiv unter Druck»

Ein kleiner Wermutstropfen beim 6:4-Erfolg am vergangenen Sonntag in Oberglatt waren für den italienisch-schweizerischen Doppelbürger Ambula auch die vier Gegentore. Bis zum 19. Spieltag gab es erst deren 34, keine zwei pro Spiel im Durchschnitt.

Der in Rorbas wohnhafte Speditionskaufmann lobt sein Team primär wegen defensiver Tugenden: «Unser taktisches Verständnis im Defensivverhalten sowie die Tatsache, dass wir es oft im richtigen Moment verstehen, die Räume eng zu machen, klappt auch in der 3. Liga gut.» Ebenso mit dem konstruktiven Spiel nach vorne, auch unter Druck, ist der Teamverantwortliche zufrieden. Dreimal in der Woche bitten er und sein Assistent Carmelo Ienco ihre Spieler zum Training.

Komplimente von Prominenten

Im Sommer 2015 hat Ambulazusammen mit dem jetzigen Fa­nionteamtrainer Marco Tanner den Bassersdorfer Nachwuchs in der 4. Liga übernommen. Dabei waren viele Talente, welche die fundierte Bassersdorfer Juniorenausbildung durchlaufen haben. Die beiden Trainer führten das Team gleich in der ersten Saison souverän in die 3. Liga. Der Punkteabstand auf den Ranglistenzweiten Tetova betrug Ende Saison elf Zähler. Marco Tanner ist voll des Lobes über seinen Trainerkollegen: «Gerade in einer Nachwuchsmannschaft wie bei Bassersdorf geht es darum, die richtige Balance zwischen enger Führung und Entscheidungsfreiheit zu finden. Die jungen Spieler müssen lernen, auf dem Platz die richtigen Entscheidungen selber zu treffen. Paolo findet hier den perfekten Mix.» Marco Tanners Wertschätzung ist gross, er ergänzt: «Paolo findet die richtige Balance zwischen Ausbildner und Aktivtrainer. Wir können froh sein, ihn als Nachwuchstrainer zu haben.»

Auch die Spieler schätzen ihren Coach. Topskorer Jimmy Zumberovic, der viele Jahre in der berühmten Nachwuchsabteilung des Grasshopper Club ausgebildet wurde und viele bekannte Trainer kennt, sieht auch bei Paolo Ambula Vorzüge: «Paolo war in Bassersdorf schon mein Juniorentrainer und ebenso während der Vorrunde dieser Saison. Er ist immer top vorbereitet, fordert viel, kann aber auch gut zuhören.»

Ambula, der 1984 bis 1996 bei Bassersdorf im Fanionteam gespielt hat und mit diesem in die3. Liga aufgestiegen ist («in Embrach haben wir das entscheidende Spiel gewonnen»), will sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. Für sein Team sieht derInhaber des C+-Trainerdiploms und Fan von Trainer Carlo Ancelotti noch Steigerungspotenzial. «In der taktischen Flexibilität, im Positionsspiel in der Offensive und beim Rhythmus im Kombinationsspiel können wir noch zulegen», sagt er. Hegt Erfolgstrainer Ambula Ambitionen, einmal ein Fanionteam zu übernehmen? Er denkt nach und meint: «Das ist sicher nicht meine Priorität. Wenn sich aber die Möglichkeit ergeben würde, dann würde ich es mir überlegen.»

Momentan bereitet es dem gewieften Tüftler aber viel Spass, die jungen Bassersdorfer «Rohdiamanten» zu formen.

(Zürcher Unterländer)