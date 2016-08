Hochs und Tiefs wechseln sich ab

Niederweningen gegen Dielsdorf sind besondere Nachbarschaftsduelle. Zum einen der kleine Dorfklub im beschaulichen Wehn­tal, zum anderen der Verein aus dem Bezirkshauptort, der zusammen mit Nachbar Nieder­hasli schon ein riesiges Einzugsgebiet und teilweise städtischen Charakter hat.Vom Potenzial her ist Dielsdorf stärker. Die Gebrüder Cipriano und Krasniqi sind weit überdurchschnittliche Drittligafussballer. Daneben hat es im grossen Einzugsgebiet um Dielsdorf weitere sehr talentierte Kicker. Zum Beispiel Dalyan Dobberstein und Daniel Hernandez, die befinden sich aber gerade auf Weltreise und verstärken das Team erst in der Rückrunde wieder. Veprim Krasniqi hat sich in einem Testspiel das Kreuzband gerissen und fällt monatelang aus. Sein Bruder Fitim, der im Verkauf in leitender Stellung arbeitet, war in Niederweningen am frühen Samstagabend ebenfalls nicht dabei.

Dielsdorf: Luft nach oben

Trotz der Dielsdorfer Absenzen – bei Niederweningen fehlte der gefährliche Stürmer Raffael Haldemann, – überraschte der Spielbeginn. Nach nur zwei Minuten brachte der 17-jährige Cedric Spielmann die Gastgeber in Führung und Sekunden danach köpfelte Mittelverteidiger Stefan Sander den Ball an den Dielsdorfer Pfosten. Es brauchte eine Viertelstunde, bis sich die Dielsdorfer vom Startschock erholt hatten. In der 24. Minute schoss der starke Christopher Pridnig den Ball an den Niederwenin-ger Innenpfosten. Entgegen dem Spielverlauf erhöhte in der 42. Minute Spielmann auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Dielsdorf Moral und die körperlich stärkere und durchschnittlich ältere Mannschaft überrannte den Gastgeber förmlich. «Meine Spieler standen viel zu weit vom Gegenspieler weg», kritisierte Niederweningens Trainer Walter Hasler das Abwehrver­halten seiner Akteure. Die Dielsdorfer Xhan Sylqevci und Anton Wenzler sorgten bis zur 66. Minute für das 2:2. Danach bäumte sich Niederweningen nochmals kurz auf. Patrick Eschler schoss einen Freistoss an den Pfosten.

In den letzten 20 Spielminuten lief nicht mehr viel. Dielsdorf baute nach dem Ausgleich ab und Niederweningen fand endlich eine Lösung auf das robuste Spiel und die hohen Flanken der Gäste. Niederweningens Patrick Eschler nach dem Schlusspfiff: «Wir waren nach der Pause nicht bereit und haben körperlich nicht dagegengehalten.» Stark war über 90 Minuten einzig Schiedsrichter Roger Bättig. (zuonline.ch)