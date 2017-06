Innerschweizer sorgen in Regensdorf für Sonnenschein

Die Fussballeuphorie in der Innerschweiz ist legendär. Als zum Beispiel der FC Luzern 1989 Schweizer Meister wurde, besuchten 15 000 Zuschauer im Durchschnitt im baufälligen Allmend-Stadion die Partien des FCL. Die Fussballeuphorie schwappte in die ganze Innerschweiz über. Auch nach Buchrain oder Schötz, wo Guido Müller und Martin Wanner aufgewachsen sind.

Müller und Wanner zog es im Erwerbsalter ins Furttal. Die beiden halfen bald einmal im FC Regensdorf mit. Müller zuerst als Juniorentrainer und Obmann und von 1998 bis 2006 als Vereinspräsident. Wanner wurde 2006 von Müller angefragt, ob er von ihm das Präsidentenamt übernehmen wolle.

Martin Wanner, der 1994 nach Buchs gekommen war, hat sich schnell im Furttal einen guten Namen gemacht. Von 1998 bis 2006 amtete er in seiner Wohngemeinde in der Funktion als Bauvorstand im Gemeinderat. Zu Beginn seiner Zeit im Kanton Zürich pendelte er häufig nach Schötz, wo er noch als Spielertrainer der zweiten Mannschaft vorstand und mit ihr den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Als Aktiver hat Wanner zehn Jahre lang in Schötz in der 2. Liga gespielt. In der fussballbegeisterten Innerschweizer Gemeinde mit den damals knapp 3000 Einwohnern besuchten bei Spitzenspielen regelmässig 500 Zuschauer die Partien. «Es war fantastisch, im FC Schötz Junior und danach Fanionteamspieler zu sein», erinnert sich Martin Wanner.

FC Regensdorf als Nummer 1

Nachdem sich seine beruflichen Tätigkeiten als diplomierter Bauleiter Hochbau immer mehr nach Zürich verschoben hatten, schloss sich der Luzerner dem FC Regensdorf an. Drei Jahre lang verstärkte er als defensiver Mittelfeldspieler das Fanionteam in der 2. Liga. Trotz seiner Familie, 1998 wurde Wanner stolzer Vater einer Tochter, sowie seiner beruflichen und politischen Engagements verlor er den FC Regensdorf nie aus den Augen. «Es war damals erfreulich zu beobachten, wie der damalige FC-Präsident Guido Müller mit seinem Team sowohl im Juniorenbereich wie auch in der 1. Mannschaft sportlich sehr gut unterwegs war», erinnert sich Wanner. Kein Wunder, wandte sich Müller 2006 an den sozialkompetenten, fleissigen und belastbaren Wanner, als er seinen Nachfolger als Präsident des FC Regensdorf suchte. «Nachdem ich mein politisches Engagement in Buchs nach acht Jahren beendet hatte, war ich offen für Neues. Als Fussballbegeisterter mit viel Erfahrung, unter anderem als Juniorenobmann im FC Schötz, und zahlreichen Kontakten im Furttal habe ich dem Verein relativ spontan zugesagt», blickt Wanner zurück.

Der Schötzer führte die Erfolgsgeschichte des Buchrainers im FC Regensdorf fort. Nachdem unter Müller der FC Regensdorf den Aufstieg in die 2. Liga interregional geschafft hatte, war unter Wanner der Furttaler Verein mit seinen 700 Mitgliedern während mehrerer Saisons gar die Nummer 1 in der Unterländer Fussballszene. 2009 zum Beispiel gewann Regensdorf in Kloten vor 680 Zuschauern unter Trainer Marcel Hess den Cupfinal des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ).

Kompetente Arbeit

Dieser und nachkommende Regensdorfer Erfolge mussten allerdings hart erarbeitet werden. Rund ein Dutzend Stunden in der Woche wendet Martin Wanner durchschnittlich für den Verein auf. Dabei kann er auf die Hilfe von rund 90 ehrenamtlichen Helfern zählen. Wanner und seiner Crew geht es darum, den 650 aktiven Vereinsmitgliedern sportlich und infrastrukturmässig qualitativ möglichst gute Bedingungen zu schaffen. Dafür braucht es Führungsqualitäten, Fachwissen, Energie, Einsatzbereitschaft, genaues Mitarbeiten sowie Kontakte zum lokalen Gewerbe. «Ich profitiere in meinem Leben immer wieder von meiner Beharrlichkeit», analysiert Noch-Vereinspräsident Wanner, der an der kommenden GV im August sein Amt zur Verfügung stellen wird.

Im FC Regensdorf wird das bis zum kommenden August noch höchste Vereinsmitglied bald vermisst werden. Fanionteamcaptain Ramon Kübler sagt: «Martin ist menschlich und arbeitstechnisch ein Vorbild. Er hat Visionen, Ziele und denkt weiter. Er handelt mit Herzblut. Für ihn steht nur der Verein im Vordergrund.» Dass Guido Müller, Wanners Vorgänger, den Abgang seines Nachfolgers bedauert, war vorauszusehen. Müller begründet: «Martin hat als Präsident vom Aufwand her und kompetenzmässig viel mehr gemacht, als er hätte tun müssen.»

Weil bei Martin Wanner menschliche und sportliche Fachkompetenz sowie die immense «innerschweizerische» Freude am Fussball dazugekommen sind, waren die tollen Erfolge im FC Regensdorf in den vergangenen elf Jahren möglich. Der 54-Jährige ist zudem ein absoluter Teamplayer. So will er nach seinem Rücktritt dem Verein nach einer Pause in einer anderen Funktion erhalten bleiben.

Im Herbst feiert Martin Wanner seinen 55. Geburtstag. Der Mitinhaber eines Architekturbüros mit 24 Angestellten will dann mehr Zeit mit seiner Familie in Buchs und in den Bergen verbringen und selber wieder mehr Sport treiben. Den FC Regensdorf, den er hervorragend aufgestellt hat, will er aber nicht aus den Augen verlieren. (Zürcher Unterländer)