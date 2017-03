«Jedes Team braucht Problemlöser»

Beide Unterländer Klubs Bülach und Bassersdorf gehen mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Beim Team aus der Bezirkshauptstadt ist dies Mario Nicolo (47) und bei Bassersdorf Marco Tanner (34). Zwischen den zwei gibt es gleich mehrere Parallelen. Beide spielten in der zweithöchsten Schweizer Liga, Wettingen respektive Winterthur und Concordia Basel. Beide haben zudem als Trainer sowohl im Junioren- wie auch im Aktivbereich bereits einen eindrücklichen Leistungsausweis erlangt.

Was für ein Spielsystem darf man am Samstag von den beiden Teams im Derby erwarten? «Ob Dreier- oder Viererkette, zwei oder drei Stürmer, im Vordergrund stehen vielmehr unsere Spielprinzipien, unabhängig vom Spielsystem. Es geht um Flexibilität», sagt Marco Tanner. Auch Mario Nicolo lässt sich nicht in die Karten blicken. «Die Qualität eines Kaders bestimmt zu grossen Teilen, wie man spielen möchte beziehungsweise sollte.»

Die Antworten des untenstehenden Fragenkatalogs verraten noch mehr über die beiden Fussballtrainer Nicolo und Tanner.

Wie verlief Ihre Vorbereitung?

Mario Nicolo: Grundsätzlich in Ordnung. Problematisch sind immer Absenzen. Ich wünschte mir mehr Nachhaltigkeit. Die Jungs, die anwesend sind, ziehen allerdings gut mit und sind lernbegierig. Der Kreuzbandriss von Alessandro Petovello wiegt für uns sehr schwer, da sich der 18-Jährige toll entwickelt hat.

Marco Tanner: Das Wetter hat soweit mitgespielt. Wir konnten unsere Einheiten auf dem Platz durchziehen. Kein Spieler hat sich eine grössere Verletzung zugezogen. Wir fühlen uns bereit für die Rückrunde.

Wie oft werdet Ihr während der Rückrunde wöchentlich trainieren?

Mario Nicolo: Wir trainieren dreimal wöchentlich. Montags jeweils widmen wir uns der Regeneration wie Massage, Auslaufen, Gymnastik und Kräftigung. Auch finden dann die Einzelgespräche oder ein Individualtraining statt.

Marco Tanner: Grundsätzlich trainieren wir dreimal wöchentlich. Dies kann aber je nach Monats- und Spielplan variieren.

In welchen Bereichen wird Ihr Team im Frühling stärker sein als im vergangenen Herbst?

Mario Nicolo: Die Mannschaft muss nach Ballverlust schneller die Räume eng machen. Das Umschaltspiel von offensiv auf defensiv und umgekehrt ist unser zentrales Thema.

Marco Tanner: Wir haben ein klares Leistungsbild vor Augen und orientieren uns jede Woche als Gesamtteam, Trainer und Spieler daran. Vergangenes, ob gut oder schlecht, hat für uns nur in der jeweiligen Analyse eine Bedeutung.

Was für einen Fussball soll Ihr Team im Idealfall spielen?

Mario Nicolo: Meine Vorstellung vom Fussball wäre, hohes Verteidigen, intensives Pressing, viel Ballbesitz.

Marco Tanner: Wir wollen eine gute Visitenkarte mit unserem Auftreten und unserer Spielart abgeben. Das Spielsystem spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Welches Trainerdiplom besitzen Sie?

Mario Nicolo: Ich habe das B-Diplom SFV-Uefa-B-Lizenz. Damit kann ich bis Teams in der 2. Liga interregional trainieren. Zudem habe ich das Diplom B+ Nachwuchstrainer Grund­lagenalter U14 / U15 Footeco U12 /U13 Regional­auswahlen Knaben und Frauen NLB / U18 / U16 und Regionalauswahlen erworben. Das nächste wäre das A-Diplom und ist mit grossem Zeitaufwand verbunden. Als beruflich Selbstständiger und Familienvater werde ich mich nicht um das A-Diplom bemühen.

Marco Tanner: Ich habe das B-Diplom SFV-Uefa-B-Lizenz erlangt. Ich bin nun seit Oktober 2016 am A-Diplom-Lehrgang in Magg­lingen (Damit kann man Promotion League und 1. Liga trainieren. Dazu kann man Assistent Super League und Challenge League, Frauen NLA, U18, U17 und U16 sein. Anm. der Red.).

Auf welchem Rang schliesst Ihr Team die Rückrunde ab?

Mario Nicolo: Auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Marco Tanner: Das werden wir im Juni sehen und uns dann bewerten können. Was konnten wir in Punkte umsetzen, und was ist auf der Strecke liegen geblieben? Nun gilt es, erst mal heute in Bülach gut in die Rückrunde zu starten.

Haben Sie unter den weltbesten Trainern ein Vorbild?

Mario Nicolo: Antonio Conte vom aktuellen englischen Tabellenführer Chelsea. Seine dynamische Art zu coachen und in taktischer Hinsicht ist er ein absoluter Fuchs. Selber war er ein Arbeiter auf dem Platz. Er hat seine limitierte Technik durch unbändigen Willen in der Zweikampf­führung kompensiert.

Marco Tanner: Es gibt viele interessante Trainer – auch im Regionalfussball. Jeder hat seine Eigenheit. Authentizität ist das Wichtigste.

Gibt es unter den besten Teams der Welt eines, das Sie am meisten beeindruckt?

Mario Nicolo: Die italienische Nationalmannschaft, nicht immer erfolgreich in der letzten Konsequenz, aber vom taktischen Verhalten immer wieder interessant zu beobachten, wie sie aus teils wenig spielerischer Qualität das Maximum herausholen.

Marco Tanner: Alle Teams haben ihre Merkmale. Mich beeindruckt Barcelona wegen der Beharrlichkeit ihres Spielstils, Hoffenheim wegen der flexiblen Spielweise, Bayern aufgrund ihres Selbstverständnisses, Juventus aufgrund der richtigen Balance im Spiel, etc. Es gibt noch vieles.

Welches ist für Sie der momentan wertvollste Fussballer?

Mario Nicolo: Ist es Ronaldo oder vielleicht immer noch der Messi, kommt darauf an, was ich bewertet haben möchte. Ich entscheide mich für Marco Verratti von Paris-Saint- Germain. Dieser Spieler ist unheimlich stark in der Balleroberung und initiiert intelligente Spielöffnungen.

Marco Tanner: In jedem Moment des Spiels kann sich das ändern. Jede Mannschaft braucht seine «Problemlöser», die die Mannschaft führen können in guten wie in schlechten Phasen des Spiels. Sei es mit Kommunikation oder eigenen spielerischen Aktionen. (Zürcher Unterländer)