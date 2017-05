Jetzt sinds noch sieben Punkte

Noch sechs Auftritte im Profifussball hatte der FC Le Mont vor sich, als er gestern nach Zürich fuhr – und nochmals einen vor ungewohnt grosser Kulisse. 7533 kamen dann an diesem kalten Montagabend in den Letzigrund, um neben dem FCZ auch – ein letztes Mal – den FC Le Mont zu sehen. Erstmals in dieser Saison in der Zweitklassigkeit waren es weniger als 8000 bei einem FCZ-Heimspiel. Aber das war noch ­immer die zweitbeste Kulisse bei einem Match der Waadtländer. Rekord sind die 8489, die im ­Oktober deren ersten Auftritt in Zürich sahen – und ein überraschendes 1:1. Bis dahin waren die 6138 die Bestmarke gewesen, die 2014 zum Cup-Viertelfinal gegen den FCB zu St. Jakob kamen.

Die Südkurve sang auch an diesem Abend vor sich hin. Sie musste sich irgendwie auch selbst unterhalten. Was sie auf dem Platz sah, taugte eine gute Halbzeit lang nicht dazu. Nur Cédric Brunners erstes Tor im «Eins» des FCZ, nach einer Viertelstunde per Kopf nach einem Freistoss Antonio Marchesanos erzielt, war einziger Zürcher Höhepunkt. Die Waadtländer hielten relativ gut mit, und kurz vor der Pause hätten sie beinahe ausgeglichen. Aber Astor Kilezis Kopfball prallte ans Lattenkreuz.

«Pace nicht mitgehalten»

Auch FCZ-Trainer Uli Forte hatte gesehen, «dass wir in der ersten Halbzeit Mühe hatten. Aber da glaubte Le Mont auch noch an seine Chance.» Er habe seiner Mannschaft dann gesagt, sie müsse einfach «den Rhythmus hochhalten. Das hat sie auch getan, und auf Dauer konnte Le Mont diese Pace nicht mehr mithalten.» Als das 2:0 mal gefallen war, nahm das Ergebnis dann noch Ausmasse an, die der Jargon «standesgemäss» nennen würde für ein Heimspiel des souveränen Leaders gegen den Zweitletzten nach Punkten, der aber definitiv als Absteiger feststeht.

Es waren fein herausgespielte Tore darunter. Raphael Dwamena hat nach seiner Doublette jetzt nach nur 13 Spielen schon acht Treffer auf dem Konto, der für ihn eingewechselte Moussa Koné steht nach seinem 5:0 mit 14 Treffern auf Platz 5 der Torschützenliste. Es fiel in dieser zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr auf, dass beim FCZ die Verletztenliste doch ziemlich lang war – bis hin zu Torhüter Andris Vanins. Wegen Wadenproblemen verpasste der lettische Veteran erstmals in dieser Saison ein Spiel.

«Bengo» reicht eine Minute

Das letzte Tor des Abends schoss dann allerdings keiner von Vanins’ Kollegen, das kassierte sein Stellvertreter Yanick Brecher: Der wehrte einen Ball Cabrals so ab, dass Patrick Bengondo erfolgreich «abstauben» konnte. Dieses 5:1 fiel in der 90. Minute, ein­gewechselt worden war «Bengo» in der 89.!

Natürlich hatte das keinen Einfluss mehr auf die Ausgangslage, wie sie sich nun bietet. Der FCZ geht mit neun Punkten Vorsprung auf Neuchâtel Xamax in die letzten fünf Runden. Die erste Gelegenheit, den Aufstieg zu ­feiern, bietet sich am Mittwoch kommender Woche. Die Voraussetzungen dafür: Wenn er am Samstag in Winterthur und dann am folgenden Mittwoch auch das Heimspiel gegen Servette gewinnt, Xamax aber am Sonntag in seinem Heimspiel gegen die Genfer Punkte abgibt.

Überhaupt nicht auf Xamax schauen müssen die Zürcher, wenn sie aus den drei nächsten Spielen – eben in Winterthur und gegen Servette und dann, am 20. Mai, nochmals daheim gegen den FC Wil ­– mindestens sieben Punkte holen. Die Chancen, den Aufstieg im eigenen Stadion feiern zu können, stehen also gut. (hjs)