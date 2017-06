Leader Rümlang eilt davon

Tabellenführer Rümlang war in Dielsdorf insofern gefordert, als die Bezirkshauptstädter im Kampf gegen den Abstieg ebenfalls jeden Punkt brauchten. Zudem musste das Team des neuen Trainers Kevin Zuber auf den gesperrten ehemaligen Super-League-Spieler Denis Simijonovic verzichten. Trotzdem gingen die Gastgeber mutig zu Werke und erzielten bereits in der 2. Minute den 1:0-Führungstreffer. Elmond Xhuli drückte aus 25 m ab und Rümlangs Goalie André Schmid konnte den nicht besonders scharfen Schuss nicht abwehren.

Niederweningen über Strich

Die Spieler von Tabellenführer Rümlang waren trotz des schnellen Gegentores nicht geschockt und übernahmen das Spieldiktat. Kurz nach dem 0:1 kreierten sich die Gäste Torchancen. Ein weiter Pass auf die Seite übernahm Patriot Rexhaj. Der 26-Jährige lief von links Richtung Dielsdorfer Tor und drückte aus 16 m ab. Das Leder flog tief in die weite Ecke zum 1:1 ins Netz. Rümlang machte Druck auf den Führungstreffer und wurde belohnt. Arbnor Bekiri wurde in der 37. Minute im Strafraum gefoult und verwandelte den Elfmeter zum 2:1. Dielsdorf gab sich indes nicht geschlagen. Während der ganzen ersten Halbzeit war das Team mit Kontern gefährlich. Am Schluss verlor Dielsdorf aber 1:4. Weil Niederweningen Oberglatt 4:3 schlug, belegt Dielsdorf wieder einen Abstiegsplatz, weil es von Niederweningen überholt wurde.

Brüttisellen-Dietlikon bleibt dran

Brüttisellen-Dietlikon gewann in der Gruppe 3 der 3. Liga zu Hause das über Jahre von Respekt und gesunder Rivalität geprägte Nachbarschaftsderby gegen Effretikon gleich 5:1. Damit bleiben die Unterländer vor dem Spitzenkampf am kommenden Samstag in Wetzikon am Tabellenführer aus dem Oberland dran. Brüttisellen-Dietlikon erlebte einen Traumstart. Auch dank Joel Azevedo-Coehlo. Der 23-Jährige drückte in der 17. Minute ab und schoss den Ball aus 20 m ins Lattenkreuz zum 1:0 ein. Fünf Minuten später köpfelte Azevedo- Coehlo das Leder zum 2:0 in die Maschen. Rafzerfeld hegt in der Gruppe 5 der 3. Liga Aufstiegsambitionen. Doch dafür musste das Spiel in Winterthur gewonnen werden. Rafzerfeld neuer Leader

Die Rafzerfelder legten bei den Reserven des FC Winterthur los wie die Feuerwehr. «In den ersten zehn Minuten konnten wir ein regelrechtes Powerplay aufziehen», berichtete Vereinsberichterstatter Marco Bolliger. Yannik Flütsch brachte die Unterländer in der 10. Minute in Führung, Robin Küderli erhöhte mit einem Freistoss aus 19 m in der 23. Minute auf 2:0. Am Samstag tritt Leader Rafzerfeld beim Ranglistenzweiten Thayngen an. (Zürcher Unterländer)