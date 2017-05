Lob an Juniorentrainer und Ehefrau

Roger Hummel und Markus Bellwald, Sie beide stehen im Berufsleben, sind verheiratet und trainieren seit Jahren Fussball-Fanionteams. Wie viele Prozent Energie sind momentan in Ihrem persönlichen «Akku» noch drin?

Roger Hummel: Einhundert Prozent! Ich hatte im vergangenen Herbst das Gefühl, das mein Akku nur noch halb voll war. In der Winterpause habe ich deshalb den Entscheid gefasst, im Sommer 2017 eine Pause einzulegen. Mittlerweile ist ein Drittel der Rückrunde gespielt. Ich bin nach wie vor voll motiviert und ich merke, dass das Feuer in mir immer noch sehr stark brennt. Das hat sicher auch mit dem erfolgreichen Rückrundenstart zu tun. Von daher ist es durchaus möglich, dass es bei mir vielleicht auch keine Pause geben wird. Falls ich ein interessantes Angebot bekomme, könnte ich mir durchaus vorstellen, ein neues Agreement anzunehmen.

Markus Bellwald: Der Akku in meinem körperlichen Bereich ist eigentlich ganz gut gefüllt. Im mentalen Bereich sieht dies ein wenig anders aus, weil unserem Trainerteam in den letzten drei Jahren einiges abverlangt wurde!

Wie viele Stunden pro Woche wenden Sie für Ihre fussballerische Tätigkeit – Trainings­vorbereitung, Trainings, Matchvorbereitung, Matchs, Spielbeobachtung und Kommunikation – auf?

Roger Hummel: Es können bis zu 20 Stunden sein. Für mich ist die Tätigkeit als Trainer mehr als nur ein Hobby und der Regionalfussball ist für mich eine Leidenschaft. Daher kann es sein, dass ich mir am Wochenende gleich mehrere Spiele von Gruppengegnern anschaue. Trainingsvorbereitung, Trainings und die eigenen Spiele kommen zum Zeitaufwand dazu und Weiteres, was zur Tätigkeit als Trainer anfällt.

Markus Bellwald: Zehn bis 15 Stunden pro Woche.

Was konkret kann an der persönlichen Energie zehren?

Roger Hummel: Mich ärgert vor allem, wenn sich Spieler kurzfristig fürs Training abmelden. Man plant ein Training akribisch genau, zum Beispiel mit 18 Spielern, und es sind dann nur 13 anwesend. Dann muss ich auf Plan B wechseln. Auch Niederlagen sind nicht immer einfach wegzustecken, weil ich ehrgeizig bin und immer gewinnen will.

Markus Bellwald: Da der Trainerjob nicht nur aus Training und Spiel besteht, sondern vom Trainerteam sehr viel Sozialkompetenz abverlangt, kann dies zwischenzeitlich sehr ermüdend sein, weil man sich nicht immer auf die Kernkompetenz, den Fussball, konzentrieren kann.

Was dagegen bereitet Freude, macht Spass und gibt wieder neue Kraft?

Roger Hummel: Wenn ich als Trainer merke, dass die Spieler mit Freude ins Training kommen, und eine gute Stimmung herrscht. Oder bei Übungen und Spielformen, bei denen man Fortschritte erkennt. Und natürlich am Spieltag, wenn es einen Sieg gibt.

Markus Bellwald: Freude bereitet mir, dass wir viele junge Spieler aus unserer Juniorenabteilung in die erste Mannschaft einbauen konnten. Siege geben natürlich auch Mumm. Kraft schöpfe ich aber immer wieder zu Hause bei meiner Frau. Sie steht schon seit Jahren hinter mir, stärkt mir den Rücken, baut mich bei Niederlagen wieder auf und pusht mich, wenn ich mal ein Tief habe. Ohne sie würde es nicht funktionieren!

Sie selber haben im alten System Fussball gespielt, mit Manndeckung auf dem ganzen Platz. Seit zehn bis 15 Jahren wird auch im Regionalfussball die Raumdeckung praktiziert. Wie war die Umstellung für Sie?

Roger Hummel: Da ich ja schon 23 Jahre lang Trainer bin und mit den meisten Mannschaften schon lange die Raumdeckung praktiziere, ist das für mich schon lange kein Thema mehr.

Markus Bellwald: Schon als Aktivspieler haben wir unter Peter Kloter mal versucht, in der Raumdeckung zu spielen, aber nach dem ersten Meisterschaftsspiel und einer empfindlichen Niederlage wurde dieses Experiment wieder abgebrochen. Die Umstellung auf Raumdeckung war für mich als Trainer dagegen nicht sehr schwer. Genau in diesem Zeitpunkt, als das Thema Raumdeckung in den unteren Ligen aufkam, habe ich mit meiner Trainerausbildung begonnen. In den Lehrgängen wurde damals das Thema Viererkette sehr zentral behandelt. Ein grosses Lob gebührt aber auch den Juniorentrainern, die das System Viererkette auch weitergeben und wir dadurch im Aktivbereich dann schon auf gut ausgebildete Spieler zurückgreifen können.

Wie hat sich der Drittligafussball in den vergangenen zehn bis 15 Jahren entwickelt?

Roger Hummel: Aus meiner Sicht sind die Spieler in der 3. Liga viel athletischer und dynamischer geworden. Auch der Rhythmus im Spiel hat sich deutlich gesteigert.

Markus Bellwald: Er wurde dynamischer und intensiver. Auch im technischen und vor allem taktischen Bereich wurden riesige Schritte gemacht, wobei ich in der taktischen Schulung in den unteren Ligen noch viel Potenzial sehe.

Nicht nur der Fussball hat sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren verändert, sondern auch die Gesellschaft. Ist das Verhalten der Spieler noch gleich wie vor zehn bis 15 Jahren?

Roger Hummel: Ich würde sagen, leider nicht mehr ganz so. Heute gibt es für die Spieler viel mehr Möglichkeiten, wie sie ihre Freizeit geniessen können. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sich die Prioritäten verschoben haben. Der Fussball geniesst nicht mehr bei allen Spielern den gleichen Stellenwert wie vor 15 Jahren.

Markus Bellwald: Das Verhalten ist im Grossen und Ganzen gleich geblieben. Der Fussball hat noch immer einen sehr hohen Stellenwert. Was sich aber geändert hat, ist der Fokus auf den Beruf und die Weiterbildung und die damit einhergehende Entwicklung, dass eher mal ein Training oder sogar ein Spiel ausgelassen wird. Auch ist es heute einfacher, seine Freizeitaktivitäten mal schnell zu ändern und nicht mehr Fussball zu spielen.

Zurück zum Sportlichen: Wie könnte sich der Drittligafussball in den kommenden zehn bis 15 Jahren weiterentwickeln?

Roger Hummel: Ich könnte mir vorstellen, dass bei der Technik noch Potenzial nach oben vorhanden ist. Der Rhythmus ist schon sehr hoch und im taktischen Bereich sind schon sehr grosse Forschritte erzielt worden.

Markus Bellwald: Punkto Tempo und Dynamik wird sich die Intensität sicher noch steigern. Den grössten Fortschritt wird man aber im taktisch-technischen Bereich sehen, da nun viele Junioren in diesem Bereich immer besser geschult werden.

Was machen Sie persönlich in zehn Jahren sportlich?

Roger Hummel: Ich schwimme momentan zwei- bis dreimal wöchentlich. Das werde ich in zehn Jahren auch noch tun. Es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren immer noch Trainer einer Mannschaft sein werde.

Markus Bellwald: Ich werde dann an jedem Spiel des FC Oberglatt in der Bratwurst- und Bierkurve stehen, sprich bei der FCO-Prominenz und mit diesen fachsimpeln, was wir früher alles besser konnten . . . Nein, im Ernst: Wahrscheinlich werde ich immer noch in irgendeiner Form mit dem Fussball verbunden sein.

Zurück zur Gegenwart. Wer entscheidet das spannende Aufstiegsrennen in der Gruppe 4 der 3. Liga für sich, Rümlang oder Wallisellen? Auf welchem Rang wird Ihr Team die Saison abschliessen?

Roger Hummel: Ich denke, Rümlang und Wallisellen haben das Potenzial und die Qualität, aufzusteigen. Auf jeden Fall wird es eine enge Geschichte. Ich entscheide mich für Wallisellen, Bujar Memeti wird die nötigen Tore schiessen. Mein Team und ich wollen auf Rang 5 abschliessen.

Markus Bellwald:Das ist schwer zu sagen. Rümlang hat das leichtere Restprogramm, Wallisellen dafür die Erfahrung im Aufstiegskampf. Auf jeden Fall wird es bis zur letzten Runde spannend bleiben. Uns wünsche ich einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte und somit einen schönen Abschluss für das ganze Trainerteam.

(Zürcher Unterländer)