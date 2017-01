Marco Tanner folgt auf Didier Knöpfli

Didier Knöpfli hatte den regio­nalen Zweitligisten Bassersdorf in der Sommerpause 2015 übernommen und in seiner ersten Saison in den regionalen Cupfinal geführt. Dieser ging allerdings mit 6:7 im Penaltyschiessen gegen den Drittligisten Rümlang verloren. Mit dem 9. Platz in der Endtabelle der regionalen 2. Liga, Gruppe 2, blieb das Team in der Meisterschaft indes hinter den Erwartungen zurück.Auch in der Vorrunde der laufenden Saison durchliefen die Bassersdorfer ein Tief mit sechs Niederlagen in Serie. Mit vier ­Siegen und einem Remis ging es in den letzten fünf Runden vor der Winterpause jedoch wieder bergauf, und im Cup gelang der Einzug in die Achtelfinals. Dass Knöpfli nun die Möglichkeit ­genommen wird, an den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend anzuknüpfen, mag für manche Beobachter überraschend kommen. Knöpfli selbst wollte sich auf Anfrage zu seiner Entlassung, der ersten im Verlauf seiner rund 20-jährigen Trainerlaufbahn, nicht äussern.

Der Vorstand des FC Bassersdorf führt in seiner Medienmitteilung aus, dass die Trennung von Knöpfli aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen 18 Monaten erfolge. In der Rückrunde gelte es, mehr Kon­stanz in den Leistungen zu zeigen. Ausserdem sollten wegen des sich abzeichnenden Generationenwechsels mehr vereinseigene Nachwuchsspieler an das Fanionteam herangeführt werden. «Wir wollen der Integration der Jungen in die erste Mannschaft die allerhöchste Priorität geben», erklärt Präsident Serge Caminada, «das wird einen längeren Prozess brauchen, der nicht innert sechs Monaten bereits abgeschlossen sein wird. Darum wollten wir ihn jetzt schon einleiten.»

«Ein echter Glücksfall»

Die Nachfolge Didier Knöpflis tritt Marco Tanner an. Der langjährige Spieler des Klubs, der bis im vergangenen Sommer auch vier Jahre lang die Funktion des sportlichen Leiters ausgeübt hatte, übernimmt das Team des Tabellensechsten der 2. Liga regional, Gruppe 2, per sofort. «Erst nachdem wir uns für einen Trainerwechsel entschieden hatten, haben wir Marco Tanner an­gefragt», betont Präsident Serge Caminada. «Dass er uns zugesagt hat, ist ein echter Glücksfall: Er ist ein hervorragender Ausbildner, kennt sowohl die heutigen Junioren als auch zahlreiche Aktive des Fanionteams bestens, ist zu 100 Prozent Bassersdorfer und hoch motiviert, mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten.»

Aus der zweiten Mannschaft, für die Tanner nach deren Aufstieg in die 3. Liga im Verlauf der Vorrunde selbst mehrmals auf dem Platz stand, nimmt der neue Trainer den Routinier Jimmy Zumberovic mit zurück ins Fa­nionteam. Die Nachwuchsspieler Andrin Stäbler und Davide Sciullo werden sich gemäss der Medienmitteilung mit dem Fanionteam auf die Rückrunde vorbereiten. Dagegen muss Marco Tanner auf eine bisherige Teamstütze verzichten: Christian Schweizer fällt wegen einer Hüftoperation in der zweiten Saisonhälfte aus.

(Zürcher Unterländer)