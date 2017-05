Nicolos Psychotrick wirkt Wunder

Die Situation in der vergangenen Woche war für die jungen Bülacher Fussballer nicht leicht. Vor 14 Tagen setzte es bei Veltheim eine vermeidbare 0:1-Niederlage ab. Das Nachtragsspiel unter der Woche verloren die Unterländer in Greifensee 1:3. «Die Mannschaft ist leider für ihren grossen Aufwand nicht belohnt worden», sagte damals Bülachs Trainer Mario Nicolo. Deshalb stand sein akut abstiegsgefährdetes Team am Samstag vor einer Woche zu Hause gegen Gossau unter Druck. In der 96. Minute kassierte Bülach in dieser Schicksalspartie den 2:2-Ausgleich.

Verständlich, dass Nicolo berichtete, dass seine Akteure daraufhin psychisch am Boden zerstört waren. Der 47-jährige ehemalige NLB-Spieler (heute Challenge League) griff deshalb in die Trickkiste. «Nach dem Tiefschlag gegen Gossau sind wir in der Woche vor dem Küsnacht-Spiel, das wir nun um jeden Preis gewinnen mussten, zusammengesessen. Jeder Spieler konnte sich über seine Empfindungen äussern. Das erleichtert die Last. Ich habe nur zugehört», berichtet der Coach.

Die Bülacher haben bei ihren Gesprächen unter anderem bemerkt, dass sie häufig nach eigenen Toren oder guten Leistungen schnell Gegentreffer erhalten. «Der Mensch neigt zur Bequemlichkeit, besonders in guten Momenten. Diese Bequemlichkeit wollen wir in Zukunft verhindern», führt Nicolo weiter aus.

Aufregende zweite Halbzeit

Vorgestern Samstag hiess die Realität für Bülach FC Küsnacht, der ebenfalls abstiegsgefährdet ist. Die immense Hitze um 16 Uhr sowie verletzungsbedingte Absenzen von Leistungsträgern wie Ruben Schiavi, Carlo Meier oder Lorenzo Gallo zum Beispiel sind für Trainerschlitzohr Nicolo kein Grund für Ausreden. Der Coach versucht mit dem, was oder wen er hat, das Optimum herauszuholen.

Küsnacht, das 2013 noch in der interregionalen 2. Liga gespielt hat, war auf dem Erachfeld die routiniertere Mannschaft und hatte in der ersten Halbzeit lange Zeit leichte Feldvorteile. Aber Bülach griff nach jedem Strohhalm, der sich ihm bot. In der41. Minute gab es einen Eckball für das Team aus der Bezirkshauptstadt. Yusuf Porgali trat ihn, und der gross gewachsene Pascal Vanz verwertete den Ball mit dem Kopf zum 1:0. Symptomatisch für das Spiel war die 50. Minute. Der Küsnachter Fabio De Nunzio eroberte mit einem technischen Kabinettstück den Ball, spielte aber im Spielaufbau einen kapitalen Fehlpass. Der Ball gelangte zu Fabio Carvalho, dieser passte zu Prabaashan Selvarajah, der zum 2:0 einschoss.

In der 62. Minute aber verkürzten die Gäste auf 1:2 – die Spannung stieg. Das Spiel drohte aus Bülacher Sicht zu kippen. Captain Giancarlo Pizzolotto, bereits zuvor der beste Mann auf dem Platz, stemmte sich dagegen. Unermüdlich rannte er mit dem Ball am Fuss Richtung Küsnachter Strafraum und suchte dort den Abschluss. In der 74. Minute krönte der 23-Jährige seine Glanzleistung mit dem 3:1 nach einem Sololauf. Aufregung dann in der 83. Minute, als der Zweit­liga-Debütant Lukas Kessler, der Zwillingsbruder von Ramon, ein unnötiges Foul im Strafraum beging. Doch Bülachs Goalie Colin Kappeler hielt den Penalty souverän.

Mann der stehenden Bälle

Drei Minuten vor Spielende kürte sich Yusuf Kenan Porgali endgültig zum Bülacher Mann der stehenden Bälle. Der Embracher Primarlehrer sah bei einem direkten Freistoss aus 35 m, dass der Küsnachter Goalie und die Mauer falsch stehen. Geistesgegenwärtig drosch Porgali den Ball ins Tor. Nach diesem Siegtor rannte der Mittelverteidiger zur Tribüne, wo seine Cousins Volkan Firat und Emre Yaldiz sowie sein Kumpel Davide Blandolino in der ersten Reihe sassen. Unmittelbar dahinter freuten sich Porgalis Partnerin Meret Wittlin, seine Schwester Asil Saraci, seine Nichte Azra und sein Schwager Bujar Saraci.

Bülach schwebt drei Runden vor Meisterschaftsschluss noch immer in Abstiegsgefahr – die Leistung gegen Küsnacht aber war meisterlich. (Zürcher Unterländer)